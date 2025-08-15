شاهد بالفيديو.. أمير سعودي يحضر حفل “حنة” عريس سوداني ويحظى بكرم وحفاوة كبيرة

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل سوداني, مصغر أقيم بالمملكة العربية السعودية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل كان عبارة عن “حنة” زواج عريس سوداني, حضرها عدد من الأهالي والأصدقاء. ووفقاً لما أورد ناشرو المقطع على فيسبوك, فقد شهد الحفل حضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الأمير وهو سعيد بالكرم والحفاوة الكبيرة التي وجدها من العريس وأهله الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بحضوره ومشاركتهم الأفراح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

