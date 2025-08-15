نفي إقالة السفير الجعيفري من منصبه القريب والمهم من ولرئيس مجلس الوزراء لن يعيد الرجل إلي كرسي المهام والواجبات المفصلية التي لأجلها اصطحبه د. كامل إدريس من سويسرا ليكون ساعده الأيمن في مهمة عسيرة لم تبدأ بعد ..

■ هاتفت الأستاذ محمد محمد خير مستشار رئيس الوزراء مساء أمس مستفسراً عن أسباب ( كتّاحة الجعيفري) التي أثارها صديقنا الصحفي أسامة عبدالماجد المطلّع علي أسرار وأخبار الخارجية السودانية .. صاحب أقاصي الدنيا أفادني بأن مهمة الجعيفري التي أُنتدب لأجلها إنتهت وهي كما أفادني المستشار الأستاذ محمد خير تتعلق بفحص ومراجعة السيّر الذاتية للمرشحين لمناصب الوزراء وشاغلي الوظائف العليا بالدولة .. ومالم أجد له تفسيراً من الأستاذ محمد خير : كيف يتم اعفاء الجعيفري من مهمة لم تكتمل بعد .. هنالك جولة أخري في تعيين الولاة ووكلاء الوزارات والمفوضيات والمجالس المتخصصة؟!!!

■ صديقنا محمد عبدالقادر رئيس تحرير صحيفة الكرامة ( عايز يكحلا .. عماها) .. عبدالقادر قال إن الجعيفري لم تتم تسميته بصورة رسمية كمدير لمكتب رئيس الوزراء ..وهذا أمر غريب لأن الجعيفري كان يمارس مهامه كمدير لمكتب رئيس الوزراء .. أبوحباب قال إن الجعيفري لايزال في منصبه كنائب لرئيس البعثة في جنيف وسيعود إليه بعد مغادرته مكتب رئيس الوزراء .. والسؤال هنا : كيف يغيب الجعيفري لمدة شهرين من موقعه المهم في ثاني أهم محطة دبلوماسية للسودان وخاصةً في الظروف الحالية التي تواجه فيها البلاد حصاراً دبلوماسياً من كل الجهات؟!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد