الفرقة 17 مشاة سنجة تواصل احتفالاتها بعيد الجيش

اشاد اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد والى سنار، أشاد بالقوات المسلحة وتاريخها النضالي الحافل بالانتصارات والتضحيات و الدور النضالي الذي قدمه أبطال الفرقة 17 مشاة في معركة الكرامة، مبينا أن الرياضة لها وقع كبير في رفع روح الانتماء لهذه المؤسسة العسكرية وتعميق إلتفاف و تلاحم المواطنين مع قواتهم المسلحة.

جاء ذلك خلال مخاطبته لختام المهرجان الرياضي الذي نظم مساء امس على شرف الاحتفال بالعيد المئوي لتأسيس القوات المسلحة والواحد والسبعين لسودنة الجيش الذى نظمته قيادة الفرقة 17 حيث تضمن المهرجان العديد من الفقرات الرياضية شاركت فيه مجموعة من افراد الشعب والوحدات العسكرية بالفرقة ومباراة في كرة القدم جمعت بين النيل سنجة وفريق الجيش.

وقال رئيس اللجنة القومية للإستنفار والمقاومة الشعبية الفريق ركن بشير مكي الباهي إن احتفالات عيد الجيش تأتي في ظروف معقدة تشهد فيها البلاد حربا قصد بها الأعداء والمتمردين تمزيق البلاد ووحدة الشعب ونهب ممتلكاته، مشيرا إلى إستبسال القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة، مؤكدا على قومية الحرب داعيا إلى تعزيز روح الانتماء والالتفاف حول القوات المسلحة .

وابان قائد الفرقة 17 مشاة اللواء ركن عمر محمد الحسن إن المهرجان يأتي تتويجا لروح الانتماء والتلاحم والمحبة التي تجمعنا تحت راية الوطن. مشيرا إلى أن القوات المسلحة نذرت نفسها فداءا لشعب السودان وحماية ممتلكاته وارضه وعرضه .

وأكد قائد الفرقة 17 مشاة أن أبطال الفرقة على العهد باقون وعلى درب الشهداء سائرون، مشيرا إلى أن الرياضة تأتي لخلق فرص التنافس الشريف بين أبطال الفرقة. وفي الجانب الآخر هي تجسير للتواصل بين الشعب وقواته المسلحة وتعزيز الدعم و السند للقوات المسلحة .

وحيا سعادة اللواء ركن عمر محمد الحسن الرياضيين الذين شاركوا في إعداد وإخراج المهرجان من العسكريين والمدنيين بالصورة التي شرفت القوات المسلحة .