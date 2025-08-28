ستبقى الهجانة وأبطالها من الضباط والجنود معلمًا بارزًا من معالم الجيش السوداني العظيم.

■ قدمت الهجانة دروسًا في فنون الفداء والتضحية والبسالة، قدمت الشهداء والجرحى وما فترت لها عزيمة ولا لانت منها قناة.

■ تحية الصمود والفداء لقيادة الهجانة التي لا تزال تقدم الغالي والمرتخص في سبيل الله والوطن.

■ نصر من الله وفتح قريب.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد