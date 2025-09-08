وزير الصحة بالنيل الأزرق يتسلم 25 طناً من الأدوية دعماً من منظمة الصحة العالمية

تسلم الأستاذ جمال ناصر السيد، وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق، الأحد، برئاسة الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع النيل الأزرق، دعم منظمة الصحة العالمية (25) طناً من الأدوية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى جبر الله، المدير العام لوزارة الصحة، والدكتور منتصر الحاج جريد، مدير الإمدادات الطبية، والدكتور أبوبكر القاسم الشيخ، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالإقليم.

في تصريح ل(سونا)، ثمن الأستاذ جمال ناصر السيد، وزير الصحة، الجهود المقدرة لمنظمة الصحة العالمية ودعمها المتواصل للوزارة والطوارئ الصحية.

وأضاف جمال أن الدعم يمثل إضافة كبيرة للصحة بالإقليم، مشيراً إلى أن وزارته وقعت اتفاقيات مع الشركاء لضمان انسياب الإمداد الدوائي، وأن دعم منظمة الصحة العالمية سيسهم في تغطية الاحتياجات لمدة عام.