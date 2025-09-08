وزير الصحة بالنيل الأزرق يتسلم 25 طناً من الأدوية دعماً من منظمة الصحة العالمية

- 1/2
- 2/2
تسلم الأستاذ جمال ناصر السيد، وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق، الأحد، برئاسة الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع النيل الأزرق، دعم منظمة الصحة العالمية (25) طناً من الأدوية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى جبر الله، المدير العام لوزارة الصحة، والدكتور منتصر الحاج جريد، مدير الإمدادات الطبية، والدكتور أبوبكر القاسم الشيخ، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالإقليم.
في تصريح ل(سونا)، ثمن الأستاذ جمال ناصر السيد، وزير الصحة، الجهود المقدرة لمنظمة الصحة العالمية ودعمها المتواصل للوزارة والطوارئ الصحية.
وأضاف جمال أن الدعم يمثل إضافة كبيرة للصحة بالإقليم، مشيراً إلى أن وزارته وقعت اتفاقيات مع الشركاء لضمان انسياب الإمداد الدوائي، وأن دعم منظمة الصحة العالمية سيسهم في تغطية الاحتياجات لمدة عام.
من جانبه، أوضح الدكتور أبوبكر القاسم الشيخ، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالنيل الأزرق، أن الدعم البالغ 25 طناً من الأدوية يشتمل على دعم العلاج المجاني بمستشفى الدمازين التعليمي عبر مشروع (شير بروجكت)، بجانب أدوية الطوارئ لمجابهة وباء الكوليرا، بما يغطي حاجة الإقليم للفترة القادمة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
