والي الجزيرة يتفقد مخيم إجراء عمليات المسالك البولية بمستشفى الكلى بمدني

أثنى الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، لدى زيارته صباح الأحد مخيم إجراء 100 عملية كبيرة في المسالك البولية بمستشفى مدني لجراحة وأمراض الكلى، بواسطة الأطباء السودانيين بدولة قطر وصندوق إعانة المرضى، على الدور المتعاظم للأطباء السودانيين بدولة قطر وصندوق إعانة المرضى في إنفاذ المخيم، معلنًا التزامه بتوفير الدعم اللازم للمستشفيات.
من جانبه، عبر الدكتور نادر إبراهيم عبدون، رئيس وفد الأطباء السودانيين بدولة قطر، عن شكرهم وتقديرهم لحكومة الولاية والقوات المسلحة التي وقفت إلى جانب الشعب وحررت الولاية وقدمت الخدمات، داعياً للاهتمام بمستشفى الكلى لما يقدمه من خدمات لإنسان الولاية والولايات المجاورة وبعض دول الجوار.
فيما أشاد الأستاذ مدثر هارون، ممثل صندوق إعانة المرضى، بجهود حكومة الولاية في استعادة النظام الصحي، معلناً أن الصندوق جسم داعم لوزارة الصحة في كل برامجها، وعبر عن شكره لكل من ساهم في إنجاح المخيم.
وناشد الدكتور طارق العجوة، مساعد مدير عام وزارة الصحة، بتعميم فكرة المخيمات في كافة المجالات، وأعلن أن نهاية الشهر الجاري ستشهد عودة جميع مراكز غسيل الكلى للعمل بالولاية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
