مصرع (5) أشخاص بعد اصطدام قارب مهاجرين بسفينة لخفر السواحل قبالة تركيا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيبت امرأة بجروح خطيرة؛ إثر اصطدام قارب يقل مهاجرين بسفينة لخفر السواحل التركي قبالة شمال غرب تركيا الأحد، وعمليات البحث جارية عن شخص مفقود.
وقال مكتب حاكم محلي في بيان: إن قاربًا يبحر بسرعة عالية، ويحمل 34 مهاجرًا ومهربًا للمهاجرين اصطدم بسفينة خفر السواحل قبالة ساحل بادافوت في منطقة أيفاليك.
وأضاف: “نتيجة لعمليات البحث والإنقاذ في المنطقة، اتضح أن خمسة أشخاص سقطوا في البحر وفقدوا حياتهم، وأُصيبت امرأة بجروح بالغة، ونُقلت إلى المستشفى، والسلطات تواصل البحث عن شخص مفقود”.
ويعد بحر إيجة طريق عبور متكرر للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا انطلاقًا من شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
جريدة المدينة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
