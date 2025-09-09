حكومة السودان تدين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته سلطة الاحتلال الإسرائيلية على دولة قطر الشقيقة

- 1/2
جمهورية السودان
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام
بيان صحفي
تدين حكومة السودان بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته سلطة الاحتلال الإسرائيلية على دولة قطر الشقيقة واستهدافها مقاراً سكنيةً في الدوحة في انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية، وتعدِ سافر على سلامة الأراضي والسيادة الوطنية القطرية، كما ينسف هذا الاعتداء الجهود الجارية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
تعرب حكومة السودان عن تضامنها التام مع حكومة وشعب قطر الشقيقة، وتدعو لأهلها بالسلم والأمن والطمأنينة، كما تتطلع إلى أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه إدانة مثل هذه الاعتداءات الغاشمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقفها.
صدر في يوم الثلاثاء الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٢٥م
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
