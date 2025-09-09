بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالاتها في مهرجان فينيسيا السينمائي (صور)

تصدرت المطربة المغربية بسمة بوسيل بعد مشاركتها، في فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث ظهرت بعدة إطلالات لافتة نالت تفاعلًا من الحضور وعدسات وسائل الإعلام .

ففي إحدى الإطلالات، ارتدت فستانًا أسود بتصميم عصري مزين بتطريزات باللونين الأبيض والذهبي، مع تسريحة شعر مرفوعة وإكسسوارات بسيطة أبرزت ملامحها. كما أطلت بفستان آخر باللونين الأبيض والأسود مزين بتطريزات نباتية مع قفازات طويلة شفافة، أضافت طابعًا كلاسيكياً لإطلالتها.

وتفاعل متابعو المهرجان مع إطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها نجحت في المزج بين البساطة والأناقة.

وتواصل بسمة بوسيل حضورها الفني، حيث حصد ألبومها الأخير «حلم» نسب استماع مرتفعة على المنصات الرقمية، ما يعكس استمرار تفاعل الجمهور مع أعمالها الغنائية.

المصري اليوم