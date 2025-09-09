رئيس مجلس السيادة يجري إتصالاً هاتفيا مع أمير دولة قطر

أجرى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم إتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيه عن تضامن السودان حكومة وشعبا مع الشقيقة قطر ضد العدوان الذي تعرضت له، والذي يعد تعدياً سافراً على سلامة الأراضي والسيادة القطرية.

وأكد الفريق أول الركن البرهان وقوف السودان بجانب قطر.

داعياً المجتمع الدولي للإضطلاع بمسؤولياته وإدانة مثل هذه الإعتداءات الغاشمة التي تنسف الجهود الجارية لتحقيق الإستقرار والأمن في المنطقة.

سونا

