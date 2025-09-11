إصابة عمر مرموش تصدم جماهير السيتي قبل ديربي مانشستر

- 1/2
كشف نادي مانشستر سيتي عن صدمة لجماهيره بشأن الإصابة التي تعرض له نجمه المصري عمر مرموش خلال مشاركته مع منتخب مصر ضد بوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026، أمس الثلاثاء.
وقال النادي في بيان رسمي: “يؤكد نادي مانشستر سيتي أن عمر مرموش تعرض لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر”.
وأضاف: “المهاجم تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم مساء الثلاثاء”.
وتابع: “وأظهرت الفحوصات الأولية التي أُجريت له في مصر أنه لن يكون متاحًا للمشاركة في ديربي مانشستر يوم الأحد، وسيعود الآن إلى مانشستر لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية وبدء برنامج التأهيل.
وختم البيان: “يتمنى الجميع في مانشستر سيتي لعمر الشفاء العاجل”.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
