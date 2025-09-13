عودة السياحة النيلية بالخرطوم

تفقد الطيب سعد الدين، المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة، اليوم، مواعين السياحة النيلية بجوار كوبري المنشية، رفقة عوض حامد، الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وشهد الموقع أضرارًا كبيرة جراء استخدام المليشيا المتمردة للمواعين في عمليات عسكرية، مما أدى إلى غرق العديد منها وقصف أخرى.

وخلال الزيارة، دشّن المدير العام العمل بموقع “لؤلؤة النيل”، الذي استجاب لنداء العودة، حيث أكد مالك الموقع، نجاح التشغيل التجريبي خلال الأسبوعين الماضيين، مع إقبال كبير من المواطنين نهارًا ومساءً. وطالب بمساعدة السلطات في انتشال البواخر الغارقة لتأهيلها وإعادتها للعمل.

ورحب سعد الدين بعودة النشاط السياحي النيلي، مؤكدًا أنها علامة على تعافي الخرطوم وتحقيق الأمن. وشدد على أهمية مساهمة الجهات العائدة في تحسين البيئة المُحيطة، متعهدًا برفع مقترحات أصحاب المواعين لوالي الخرطوم لدعم العودة الكاملة للنشاط السياحي.

السوداني