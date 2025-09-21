- 1/2
- 2/2
حذر السودان، خلال مشاركته في منتدى باكو للأمن بأذربيجان، من أن مليشيا الدعم السريع استقدمت مرتزقة من الإقليم والعالم، مستفيدة من دعم مالي وعسكري خارجي، مما زاد معاناة الشعب السوداني وهدد استقراره وأمنه.
وأوضح الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، مدير المخابرات العامة، أن المرتزقة ارتكبوا جرائم جسيمة، شملت اقتحام مراكز الشرطة والسجون وإطلاق سراح سجناء خطيرين ومتخصصين في الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات.
وشدد مفضل على أن هذه التهديدات تتجاوز السودان، مشيراً إلى خطر انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة دولياً، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم السودان ورفض أي دعم للمليشيا، مع التصنيف الرسمي لها كجماعة إرهابية لدى المنظمات الإقليمية والدولية.
ويعقد المنتدى بالعاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة من 21 – 23 سبتمبر الجاري، تحت عنوان “دور التعاون الأمني في منع الأزمات الإنسانية خلال النزاعات والكوارث”، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع “جماعة إرهابية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.