تكنولوجيا: أبل تخفض سعر سماعات AirPods Max مع منفذ USB-C إلى أدنى مستوى لها

القاهرة - سامية سيد - أعلنت آبل عن تخفيض سعر سماعاتها الرائدة AirPods Max المزودة بمنفذ USB-C إلى 449 دولارًا، بانخفاض 18% عن سعرها الأساسي البالغ 549 دولارًا.

يأتي هذا الخصم في وقت جذاب لعشاق منتجات أبل، حيث يتيح الفرصة لاقتناء سماعات تتميز بجودة صوت فائقة وتكامل مثالي مع نظام آبل البيئي.

رغم الأداء الصوتي المميز والميزات المتطورة، إلا أن AirPods Max تُعتبر الآن قديمة نسبيًا، حيث مر أكثر من أربع سنوات على إطلاقها الأول. ومع المنافسة المتزايدة في سوق سماعات إلغاء الضوضاء، تقدم بدائل مثل سماعات Sony WH-1000XM5 أداءً مشابهًا بسعر أقل.

بالنسبة للمستخدمين الملتزمين بنظام آبل البيئي، تظل AirPods Max خيارًا مثاليًا، فهي تقدم تكاملاً سلسًا مع أجهزة آبل ودعمًا قويًا لمساعد Siri. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن آبل تخطط لإطلاق إصدار محدث من السماعات في وقت لاحق من هذا العام، مما يجعل البعض يتريث قبل اتخاذ قرار الشراء.