تكنولوجيا: هاتف Oukitel WP56 يأتي بتصميم متين، كاميرا 105 ميجا، ذاكرة حتى 36 جيجا، وشحن عكسي 18 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لمن يحبون المغامرة والابتعاد عن الاتصال، كان حمل معدات مثل باور بانك، وكشاف، وسماعة أمرًا ضروريًا. لكن مع إطلاق هاتف Oukitel WP56 رسميًا في الأول من يوليو، بات بإمكان المستخدمين الاعتماد على هاتف ذكي يجمع هذه الوظائف في جهاز واحد.

يتميز WP56 ببطارية ضخمة بسعة 16,000 مللي أمبير، تعادل سعة بعض الباور بانكات المخصصة، مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط.

كما يوفر الشحن العكسي بقوة 18 واط لشحن الأجهزة الأخرى مثل أجهزة GPS والكشافات. يضم الهاتف أيضًا ضوء تخييم مدمج بإضاءة قوية وقابلة للتعديل، مع وظائف وميض وطوارئ SOS.

على صعيد الصوت، يقدم WP56 سماعة قوية بقوة 3 واط تصل إلى 128 ديسيبل، ما يضمن وضوح الصوت في البيئة الخارجية.

ويعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 7050 مع ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، وسعة تخزين 512 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 36 جيجابايت ذاكرة عشوائية و2 تيرابايت تخزين.

تأتي الشاشة بحجم 6.8 بوصة وبدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، والكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

تم تصميم WP56 ليقاوم الظروف القاسية، حيث حصل على شهادات IP68 وIP69K وMIL-STD-810H. يأتي الهاتف بسعر تنافسي يبلغ 299 دولارًا، ويتوفر حصريًا عبر المتجر الرسمي لشركة Oukitel.

أما الإصدار الأكبر WP100 Titan بسعة بطارية 33,000 مللي أمبير وذاكرة حتى 48 جيجابايت، فهو متوفر على أمازون بسعر حوالي 999 دولارًا.

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