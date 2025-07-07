تكنولوجيا: سماعات Skullcandy Hesh 540 ANC الجديدة تقدم صوت ثلاثي الأبعاد وعمر بطارية يصل إلى 65 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Skullcandy مؤخرًا سماعات الرأس الجديدة Hesh 540 ANC، التي أصبحت متاحة للطلب المباشر من الشركة بسعر 149.99 دولارًا أو 129.99 يورو، وتتوفر بلونين هما الأسود الحقيقي وBone.

تتميز السماعات بتقنية إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، حيث تستخدم أربعة ميكروفونات وتقنية مدمجة لتصفية الضوضاء المحيطة، مع إمكانية تعديل مستوى الإلغاء حسب الحاجة. كما تسمح ميزة Stay Aware بالاستماع إلى الأصوات الخارجية دون تصفية عند الحاجة.

تُقلل تقنية ANC من عمر البطارية، حيث تصل مدة التشغيل إلى 65 ساعة بدون تفعيل ANC، وحوالي 50 ساعة عند استخدامه. وتدعم السماعات الشحن السريع، حيث توفر 10 دقائق من الشحن تشغيلًا إضافيًا لمدة 4 ساعات. كما تدعم خاصية الكشف عن الاستخدام، التي تُشغل وتُوقف الموسيقى تلقائيًا عند ارتداء أو خلع السماعات.

تُعتبر تجربة الصوت المكاني أبرز مميزات Hesh 540 ANC، بفضل دعمها لتقنية THX Spatial Audio التي تقدم صوتًا ثلاثي الأبعاد غنيًا للموسيقى والأفلام والمحتوى المتنوع.

كما يمكن للمستخدم تخصيص الصوت حسب ذوقه باستخدام خاصية Personal Sound من Mimi وإعدادات EQ المعدة مسبقًا.

تدعم السماعات أيضًا بلوتوث 5.3 مع تقنية Google Fast Pair، بالإضافة إلى الاتصال المتعدد لأجهزة متعددة في نفس الوقت. وفي حال الرغبة، يمكن استخدام اتصال سلكي عبر مدخل 3.5 ملم.

تشمل الميزات الأخرى إمكانية التحكم بالمساعد الصوتي عبر زر مخصص، وتصميم قابل للطي لسهولة الحمل والتخزين.

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