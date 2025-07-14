تكنولوجيا: سماعة سوني WH-1000XM6 تواجه شكاوى من عيوب في المفصلات بحسب تقارير المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ذكرت شركة سوني أن سماعات WH-1000XM6 الجديدة تأتي بتصميم أكثر متانة مقارنة بالإصدار السابق، حيث استخدمت الشركة بعض المكونات المعدنية بهدف الحد من مشاكل المفصلات التي ظهرت بشكل واسع في طراز WH-1000XM5.

لكن، وبعد أسابيع قليلة فقط من طرح السماعات في الأسواق بسعر يبدأ من 448 دولارًا على أمازون، نشر أحد المستخدمين صورة تُظهر عيبًا في مفصلة السماعة الجديدة.

وأظهرت الصورة انفصال المفصلة المعدنية عن هيكل البلاستيك، ويرجّح أن السبب يعود إلى كسر في القاعدة البلاستيكية. ووفقًا لـ Walkman Blog، فإن الجزء السفلي من المفصلة حيث يوجد شعار سوني مصنوع بالكامل من البلاستيك دون أي تدعيم معدني، مما يجعله أكثر عرضة للتلف.

ورغم أن فيديو التفكيك الذي نشره موقع iFixit يُظهر أن هذا الجزء يمكن استبداله وإصلاحه بشكل فردي، إلا أن شركة سوني لا توفر حاليًا قطع الغيار اللازمة. في المقابل، أدرج مورد القطع Encompass ما يصل إلى 53 قطعة غيار مختلفة لسماعة WH-1000XM6، بما في ذلك المفصلات، لكنها جميعًا غير متوفرة حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

ومن الجدير بالذكر أن السماعات المتضررة ما زالت مشمولة بضمان الشركة، ما يعني أن عملية الإصلاح تُنفذ مجانًا في الوقت الحالي. إلا أن السؤال يبقى ما إذا كانت هذه الحالة تمثل خللًا فرديًا أم أنها مؤشر على عيب تصنيعي قد يتكرر، كما حدث مع الإصدار السابق بعد عدة أشهر من طرحه في الأسواق.

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