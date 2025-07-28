تكنولوجيا: عرض توظيف جديد يثير شائعات Gran Turismo 8… واللعبة قد تظل حصرية لبلايستيشن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سلسلة من إعلانات التوظيف عن ملامح جديدة في استراتيجية بلايستيشن المستقبلية، حيث أظهرت بعض الوظائف نية سوني في توسيع نطاق ألعاب PS5 أو حتى PS6 إلى منصات أخرى مثل إكس بوكس ونينتندو. لكن اللافت في تقرير TweakTown كان إعلانًا يابانيًا يُرجّح ارتباطه بلعبة Gran Turismo 8.

بحسب لوحة التوظيف الرسمية لشركة Sony Interactive Entertainment، تسعى استوديوهات Polyphony Digital لتعيين مدير مشروع يتولى مهام تتعلق بـ”تخطيط المشاريع وإدارة تقدم التطوير لكل فريق عمل ضمن إنتاج سلسلة Gran Turismo”.

ورغم أن الإعلان يشير إلى توجه مستقبلي، فقد يكون الهدف من التوظيف أيضًا دعم التحديثات المستمرة لـ Gran Turismo 7.

منذ ظهورها لأول مرة على PS1 عام 1997، بقيت سلسلة Gran Turismo حصرية لأجهزة بلايستيشن. ومع صدور Gran Turismo 7 في عام 2022، فمن المرجّح أن الإصدار التالي قد يرى النور بحلول عام 2027، وهو ما يتزامن مع الشائعات المتداولة حول اقتراب إطلاق PS6.

حتى الآن، لم تغادر السلسلة أبدًا حدود منصات سوني. صحيح أن Gran Turismo 7 لم تكن لعبة إطلاق لجهاز PS5، لكنها استعرضت قدرات الجهاز مثل الأداء السلس ومعدلات التحديث العالية.

وفي ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل سلسلة Forza Motorsport، تمنى بعض اللاعبين أن تنفتح سوني على إتاحة Gran Turismo على منصات منافسة مثل إكس بوكس. لكن، بخلاف بعض حصرياتها الأخرى، لم تصل السلسلة حتى إلى الحاسب الشخصي.

وفقًا للمسرب المعروف Shinobi602، من غير المرجّح أن تكون Gran Turismo 8 لعبة متعددة المنصات.

وتتوافق تصريحاته في منتديات ResetEra مع ما صرّح به الرئيس التنفيذي لشركة Sony Interactive Entertainment في يونيو، حيث أكد هيرمان هولست أن سوني تنوي الحفاظ على بعض عناوينها الأساسية كحصريات لمنح اللاعبين سببًا واضحًا لشراء أجهزة بلايستيشن في الجيل القادم.

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