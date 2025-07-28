تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإنهاء عصر S Pen

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن عام 2025 ليس جيدًا لعشاق S Pen، فشركة سامسونج بدأت تخفّض من أهمية القلم الذكي في أجهزتها. رغم أن هاتف Galaxy S25 Ultra لا يزال يحمل S Pen مدمجًا، إلا أن الشركة أوقفت دعم خاصية البلوتوث فيه، مما قلل من ميزاته وجعله أكثر بساطة، مع إلغاء وظائف مثل Air Command التي كان يستخدمها نسبة صغيرة من المستخدمين.

أما هاتف Galaxy Z Fold 7 فقد تخلى تمامًا عن وجود القلم بسبب تصميمه الأنحف، ما أثار إحباط العديد من المعجبين.

سامسونج لم تستبعد عودة S Pen في الإصدارات القادمة من هواتف الفولد، لكنها وضحت أن ذلك يحتاج إلى طلب جماهيري كبير وتطوير تقني.

وفي الوقت نفسه، كشفت التسريبات عن أن سلسلة Galaxy Tab S11 قد تأتي بدون دعم البلوتوث في القلم أيضًا، وربما بدون مكان مخصص لإرساء القلم، مما يؤكد توجه الشركة نحو تبسيط الأجهزة على حساب بعض مزايا القلم.

على الرغم من استمرار وجود S Pen في بعض الأجهزة، يبدو أن دوره في سامسونج دخل مرحلة ركود، مع احتمال عدم توسعة ميزاته أو تطويرها في المستقبل القريب.

ومع تركيز سامسونج على أجهزة أنحف وأخف وزناً، قد يؤدي ذلك إلى تقليل أهمية S Pen تدريجيًا، وربما نهايته في نهاية المطاف إذا لم يضغط المستخدمون للحفاظ عليه.

إذا كنت من عشاق S Pen، فمن الضروري أن تعبر عن صوتك بوضوح، لأن مستقبل القلم يعتمد على الدعم الجماهيري والرغبة في إبقائه جزءًا أساسيًا من تجربة استخدام أجهزة سامسونج.

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