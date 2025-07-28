تكنولوجيا: اختبار متانة Galaxy Z Fold 7 من JerryRigEverything يكشف قدرته على الصمود

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدّمت سامسونج Galaxy Z Fold 7 بمفصل Armor Flex الجديد، أنحف بنسبة 27% وأخف بنسبة 43%، مع زجاج Gorilla Glass Ceramic 2 من الأمام وVictus 2 من الخلف.

ورغم التحسينات، تبقى الشاشة الداخلية القابلة للطي نقطة الضعف الأبرز، إذ لا تزال تتعرض للخدش بسهولة (مستوى 2 على مقياس موهس) ويمكن أن تتأثر بالحرارة العالية.

يتم استبدال الشاشة الداخلية مرة واحدة مجانًا خلال أول عام، وبعدها بتكلفة 589 دولارًا.

في اختبارات JerryRigEverything، أظهر المفصل تحمّلًا جيدًا للرمال والغبار، على عكس الأجيال السابقة، بينما ظلت الشاشة الداخلية هشة. الجهاز يتحمّل الانحناء العكسي والضغط، لكنه لا يزال غير مناسب للاستخدام اليومي العادي بسبب هشاشة شاشته.

يعتبر الهاتف مناسب فقط لمن يستطيعون العناية الفائقة بجهاز باهظ بهذا الشكل.

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