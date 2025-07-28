- 1/2
- 2/2
انطلقت اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فعاليات الدورة الثانية لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، بمشاركة واسعة من قادة دول وحكومات وممثلي منظمات دولية وإقليمية. وتهدف القمة إلى متابعة تنفيذ التعهدات التي أُقرت في الدورة الأولى التي استضافتها روما في يوليو 2023، مع التركيز على تقييم التقدم المحرز وتسريع التحول نحو نظم غذائية مستدامة وعادلة.
وفي كلمته الافتتاحية عبر الفيديو، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من استمرار استخدام الجوع “كسلاح حرب”، مشدداً على ضرورة وقف هذه الممارسات.
وقال: “التغير المناخي يهدد المحاصيل وسلاسل التوريد والمساعدات الإنسانية، بينما تؤجج النزاعات الجوع في مناطق مثل غزة والسودان وغيرهما”.
وأضاف: “الجوع يغذي انعدام الاستقرار ويقوض السلام، ولا يمكننا القبول باستخدامه كسلاح حرب تحت أي ظرف”.
ودعا الاتحاد الأفريقي، خلال القمة، إلى تحرك عاجل لمواجهة أزمة الجوع في القارة، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لضمان الأمن الغذائي. وتناولت الجلسات النقاشية تحديات مثل التغير المناخي، الصراعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي، مع استعراض مبادرات لتعزيز الزراعة المستدامة وتحسين سلاسل الإمداد الغذائي.
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريش يحذر من “سلاح الجوع” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.