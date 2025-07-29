السودان يواجه الأزمة التعليمية بخطة طوارئ شاملة ومنهج مختصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان عن اتخاذها قرارًا استراتيجيًا باعتماد منهج دراسي مضغوط مُخصص لحالات الطوارئ، بهدف تسريع العملية التعليمية وتعويض الفاقد الزمني الناتج عن الحرب والنزاعات المسلحة التي أثرت سلبًا على سير العام الدراسي في عدد من الولايات.

منهج طوارئ لتجاوز الأزمة التعليمية في المناطق المتأثرة

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد خليفة، أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة طوارئ تعليمية تشمل اعتماد منهج دراسي مختصر أثبت فاعليته في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن هذا المنهج سيساعد في تدارك التأخير الدراسي في المناطق التي تعطلت فيها المدارس بسبب الأوضاع الأمنية.

خطة متكاملة لإعادة التوازن للتقويم الدراسي

أوضح خليفة أن المنهج المضغوط يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى معالجة الخلل الكبير الذي طال التقويم الدراسي، مؤكدًا ثقته في قدرة الكوادر الوطنية التعليمية على استعادة مسار العملية التربوية رغم التحديات الاستثنائية.

دعم دولي من اليونسيف واليونسكو لطباعة المنهج

وأشار المسؤول إلى أن منظمتي اليونسيف واليونسكو ستقدمان الدعم الكامل لطباعة وتوزيع المنهج مجانًا في المناطق المتضررة، وهو ما من شأنه تخفيف العبء المالي عن الحكومة السودانية التي تواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة بسبب الأزمة الراهنة.

تحذير من استخدام نسخ غير معتمدة من الكتب الدراسية

حذّرت وزارة التربية والتعليم من تداول كتب دراسية غير معتمدة في الأسواق، موضحة أن بعض النسخ المنتشرة تفتقر للمراجعة الرسمية ولم تُقرّ من قبل الوزارة أو المركز القومي للمناهج، ما قد يؤدي إلى ارتباك تعليمي للطلاب والمعلمين.

دعوة للالتزام بالكتب المعتمدة لضمان جودة التعليم

وأصدرت الوزارة إعلانًا رسميًا يطالب المدارس وأولياء الأمور بعدم استخدام أي نسخ تعليمية لا تحمل ختم الاعتماد الرسمي، مؤكدة أن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان جودة المحتوى التعليمي وسلامته.

خطوات مستمرة لضمان استمرار التعليم في ظل الأزمات

اختتم خليفة تصريحاته بالتشديد على أن التعليم في السودان يواجه تحديات غير مسبوقة، داعيًا إلى توحيد الجهود من جميع الجهات لدعم العملية التعليمية، مؤكدًا أن طباعة المنهج المضغوط تمثل بداية لخطة متكاملة تهدف إلى إنقاذ العام الدراسي وتأمين تعليم الأطفال في كل أنحاء البلاد دون تمييز.

سودافاكس