ألمانيا: مستعدون لاتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل بشأن غزة 

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعربت ألمانيا، اليوم الإثنين، عن استعدادها لاتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة ، لكنها لم تذكر تفاصيل حول ماهية هذه الخطوات.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية: "كان المستشار واضحا للغاية في المحادثة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ( بنيامين نتنياهو ) بأن الحكومة الاتحادية مستعدة

لزيادة الضغط إذا لم يتم إحراز تقدم".

وأضاف: "نحن مستعدون من حيث المبدأ لاتخاذ مزيد من الخطوات، وهذا هو أيضا الغرض من الاجتماع الأمني ظهر اليوم" في إشارة إلى اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الألماني.

المصدر : وكالات

