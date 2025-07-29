شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق "رعاية آبل الشاملة" وتوضح ما يجب أن يعرفه مستخدمو برنامج ترقية الآيفون والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة آبل خدمة اشتراك جديدة تحت اسم "رعاية آبل الشاملة"AppleCare One، وهي نظام تأمين موحّد يسمح بتغطية عدة أجهزة من أجهزة الشركة ضمن خطة واحدة، وتعد هذه الخدمة بديلاً عن برنامج "رعاية آبل بلس" التقليدي، وتبدأ تكلفتها من 19.99 دولارًا شهريًا لتغطية ما يصل إلى ثلاثة أجهزة.

ويمكن إضافة أجهزة إضافية مقابل 5.99 دولارًا لكل جهاز، وتشمل التغطية: هواتف آيفون، وأجهزة آيباد، وماك، وساعات آبل، وسماعات آيربودز، وأجهزة التلفاز الذكية من آبل، ونظارة آبل فيجين برو.

لكن رغم دعم الخدمة الجديدة لمستخدمي برنامج ترقية الآيفون، إلا أن الانتقال من الخطة القديمة إلى الجديدة يتطلب خطوات يدوية، كما أوضحت المتحدثة الرسمية باسم الشركة، آنا ميتشل.

فالمشترك في برنامج الترقية المعتاد يدفع شهريًا مقابل الهاتف بالإضافة إلى تأمين AppleCare+، وهو ما يجعل فصل الخدمتين وتحويل الاشتراك إلى "رعاية آبل الشاملة" عملية معقدة نوعًا ما.

لإتمام عملية النقل، يجب على المستخدم التواصل مع دعم آبل، كما ينبغي أن يكون لديه حساب آبل أمريكي نشط وفي وضع جيد، بعد الاشتراك في الخطة الجديدة، يحصل المستخدم على بطاقة هدية رقمية من آبل تعادل القيمة المتبقية من اشتراكه السابق في AppleCare+، ترسل عبر البريد الإلكتروني بعد تفعيل الخطة الجديدة.

رغم أن شركة آبل أكدت إمكانية الانتقال إلى "رعاية آبل الشاملة"، إلا أن فصل التأمين عن القرض في برنامج الترقية قد يؤدي إلى تعقيدات عند طلب جهاز آيفون جديد، خاصة إذا كان النظام يتطلب وجود تأمين مرتبط تلقائيًا بالبرنامج، وحتى الآن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة ستوفّر على المستخدمين مالاً أو تسهّل العملية.

في الوقت الحالي، تقتصر الخدمة على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ولم تعلن آبل عن أي خطط لإطلاقها في دول أخرى، ومع ذلك تقدم الخطة الجديدة خيارًا مرنًا للمستخدمين الراغبين في توحيد تغطية أجهزتهم المختلفة في اشتراك واحد.

لكن من المهم الإشارة إلى أن عدم وجود طريقة انتقال سلسة ومباشرة قد يجعل هذه الخدمة غير مناسبة لجميع المستخدمين في الوقت الحالي خاصةً لمن يفضلون البساطة في إجراءات الترقية.