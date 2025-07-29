شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق جوجل يُضيف وضع الذكاء الاصطناعى مباشرة فى الواجهة الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل عن تحديث جديد يتيح للمستخدمين تشغيل "وضع الذكاء الاصطناعي" AI Mode مباشرة من الشاشة الرئيسية لأجهزة أندرويد. هذا التحديث يجعل الوصول إلى قدرات جوجل الذكية أسرع من أي وقت مضى، دون الحاجة إلى فتح التطبيق الكامل أو البحث في القوائم الداخلية، في خطوة تهدف إلى تسهيل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على الهواتف الذكية.

يأتي التحديث ضمن الإصدار 16.28 من تطبيق جوجل، وبدأ بالفعل في الوصول إلى المستخدمين سواء على النسخة التجريبية أو النسخة المستقرة من التطبيق، التغيير الأبرز في هذا الإصدار هو ظهور أيقونة جديدة لوضع الذكاء الاصطناعي بجانب رمزي الميكروفون وGoogle Lens في أداة البحث المصغرة المثبتة على الشاشة الرئيسية، كذلك ضغطة واحدة على هذه الأيقونة كافية لتشغيل الوضع بملء الشاشة، حيث يمكن للمستخدم البدء في كتابة الأسئلة وتلقي إجابات فورية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تمامًا كما لو كان يتحدث إلى مساعد ذكي.

وتعد هذه الإضافة خطوة صغيرة في ظاهرها، لكنها ذات تأثير كبير على تجربة الاستخدام، خصوصًا لمن يعتمدون على أدوات جوجل الذكية بشكل يومي، اللافت أن الميزة ظهرت بشكل محدود في وقت سابق من هذا العام لعدد من مستخدمي النسخة التجريبية، لكنها كانت تختفي مع بعض التحديثات، يبدو أن جوجل قررت اعتمادها بشكل دائم ضمن التصميم الجديد.

بالنسبة للمستخدمين الذين لا تظهر لديهم هذه الأيقونة الجديدة، فقد يكون السبب عدم الاشتراك في برنامج Search Labs من Google، وهو البرنامج الذي يتيح للمستخدمين تجربة الميزات التجريبية قبل إطلاقها رسميًا.

وفي هذه الحالة، سيظهر زر ملون تحت شريط البحث داخل التطبيق بدلًا من الأداة المصغرة، وعلى الرغم من أن هذه الواجهة تعود للتصميم القديم، إلا أنها تتيح الوصول إلى "وضع الذكاء الاصطناعي"، وإن كانت تتطلب خطوات أكثر.

ويعد وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode من جوجل تجربة تفاعلية بواجهة محادثة كاملة، تتيح للمستخدم طرح أسئلة معقدة، وتلقي إجابات ذكية تشمل روابط ومصادر، مع إمكانية متابعة المحادثة عبر أسئلة إضافية. ب

المقارنة مع "الملخصات الذكية" التقليدية، يقدم AI Mode تجربة أكثر ديناميكية وتفاعلية، تشبه إلى حد كبير التواصل مع مساعد شخصي ذكي.

تؤكد جوجل أن هذا النمط الجديد من البحث يأتي ضمن رؤيتها لإعادة تصور مستقبل البحث في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تصبح المحادثة الطبيعية، والقدرة على التحليل والرد التفاعلي، هي الركائز الأساسية لتجربة المستخدم الحديثة.