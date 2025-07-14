تكنولوجيا: سوني تقلص أعمال هواتفها الذكية في أوروبا وسط تراجع الحصة السوقية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أفاد تقرير صادر عن الموقع الفنلندي Suomimobiili بأن شركة سوني بدأت في سحب هواتفها الذكية من السوق الفنلندية، مع تحويل تركيزها إلى القنوات الإلكترونية. حاليًا، لا تتوفر أحدث هواتف سوني، بما في ذلك Xperia 1 VII، على موقع الشركة الرسمي في فنلندا ولا لدى شركائها، ولا يتوقع أن تعود للتوفر قريبًا.

أكدت سوني أن هاتف Xperia 1 VII لن يُطرح للبيع في فنلندا، مشيرةً إلى أنها تركّز على “قنوات التسوق الإلكترونية لتقديم تجربة شراء أكثر سلاسة للعملاء”. وتتوفر الأجهزة حاليًا فقط من خلال متجر سوني الإلكتروني الرسمي ومنصة أمازون في بعض الأسواق الأوروبية.

الوضع مشابه في أسواق أوروبية أخرى، إذ لا يظهر هاتف Xperia 1 VII على متجر سوني الإلكتروني في معظم الدول الأوروبية، باستثناء ألمانيا والمملكة المتحدة.

هذه التحركات تعزز مؤشرات تراجع أعمال سوني في سوق الهواتف الذكية الأوروبية، خاصةً مع التحديات التي تواجهها الشركة حاليًا في السوق اليابانية بخصوص هاتف Xperia 1 VII، مما يثير تساؤلات حول مستقبل سلسلة Xperia.

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