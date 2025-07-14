تكنولوجيا: جوجل تؤكد خطتها لدمج ChromeOS مع نظام اندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت جوجل رسميًا خطتها لدمج نظام ChromeOS في أندرويد، وذلك بعد سنوات من التلميحات والتقارير غير المؤكدة. وجاء الإعلان على لسان سمير سمات، رئيس نظام أندرويد في جوجل، الذي قال: “نحن بصدد دمج ChromeOS وأندرويد في منصة واحدة، وأنا مهتم جدًا بكيفية استخدام الناس لأجهزة الحواسيب المحمولة هذه الأيام وما الذي ينجزونه من خلالها”.

لم تكن هذه الخطوة مفاجئة تمامًا، إذ كانت المؤشرات واضحة في السنوات الأخيرة، حيث أضافت جوجل ميزات عديدة لأندرويد تتعلق بالشاشات الكبيرة، مثل نمط سطح المكتب المخصص، وتحسين إدارة النوافذ، ودعم أفضل لتعدد أحجام الشاشات.

ووفقًا لتقارير سابقة، تسعى جوجل من خلال هذا الدمج إلى منافسة آبل بشكل أكبر، خاصة على صعيد أجهزة iPad، عبر تعزيز تجربة العمل على أجهزة أندرويد اللوحية.

ومن المتوقع أيضًا أن تعمل جوجل على إطلاق حاسوب محمول جديد من فئة Pixel، في إطار توسعة منظومة أجهزتها الذكية.

المصدر