تكنولوجيا: أول تسريبات داخلية تكشف ملامح هاتف Xiaomi Redmi Turbo 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشتهر سلسلة Redmi Turbo من شاومي بتقديمها أداءً قويًا بسعر مناسب، ويبدو أن هاتف Xiaomi Redmi Turbo 5 سيواصل هذا التوجه، وفقًا لتسريبات داخلية مبكرة.

تشير المعلومات إلى اعتماد الهاتف على معالج جديد غير مُعلن من ميدياتك يُسمى Dimensity 8500 Ultra.

ورغم غياب التفاصيل المؤكدة حول المعالج، يُتوقع أن يقدم أداءً من الفئة المتوسطة العليا، مثل شقيقه Dimensity 8400، وربما يستخدم نفس التصميم المعتمد على أنوية قوية فقط دون أنوية منخفضة الطاقة.

تشير التسريبات أيضًا إلى تزويد الهاتف بشاشة مسطحة تقارب 6.6 بوصة بدقة 1.5K، إلى جانب بطارية ضخمة تصل إلى 7500 مللي أمبير.

ورغم السعة العالية، يُقال إن الهاتف سيحافظ على تصميم رفيع وخفيف، ويستخدم إطارًا معدنيًا مع زوايا قائمة.

تُرجّح التوقعات إعادة إطلاق الهاتف عالميًا تحت اسم Poco X8 Pro، بناءً على سجل شاومي السابق في إعادة تسمية الأجهزة.

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