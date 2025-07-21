تكنولوجيا: تراجع Nest Cam وارتفاع أسعار جوجل الأخير يشكل تحديًا للمستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تأتي زيادة الأسعار حتمًا، سواء عبر رفع التكلفة أو تقليل الميزات، وغالبًا ما يصاحبها تحسينات في الأداء أو إضافة ميزات جديدة.

لكن جوجل رفعت سعر اشتراك Nest Aware مؤخرًا دون تقديم تحسينات ملموسة، مما جعل الزيادة تبدو عبئًا على المستخدمين.

قدمت خدمة Nest Aware في السابق تجربة سهلة ومريحة للأمان المنزلي، لكنها فقدت توازنها مع زيادة السعر بنحو 20%.

تتفوق جوجل في البرمجيات على المنافسين، لكن الأجهزة تعاني من تقادم واضح، إذ لم تُحدث كاميرات Nest الرئيسية منذ أربع سنوات، مما يجعلها أقل جاذبية مقارنة بكاميرات مثل Arlo وRing التي تقدم دقة أعلى وميزات أفضل.

تملك جوجل خيارين للتحسين: إما تحديث الأجهزة بكاميرات جديدة وأفضل، أو تطوير برمجيات Nest Aware لتعزيز القيمة، مثل تحسين التعرف على الوجوه والإشعارات، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أما خيار التخزين المحلي بدون اشتراك، فهو غير متوقع حاليًا.

في النهاية، لا تقدم جوجل حلولًا ملموسة مع زيادة السعر، ويجد المستخدمون أنفسهم مضطرين لقبول التكلفة رغم محدودية الخيارات، خاصة مع استثمارهم الكبير في نظام Nest.

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