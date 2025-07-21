انت الان تتابع خبر سندباد تطبيق السفر الذكي للعراقيين في العصر الرقمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهنا يأتي دور، التطبيق الأول والرائد في العراق الذي غيّر مفهوم السفر بالكامل ووفّر تجربة متكاملة للمسافر العراقي.سواء كنت ترغب في السفر إلى دول آسيا، أوروبا، أفريقيا وغيرها من القارات، أو كنت تبحث عن تأشيرات إلكترونية، أو حجوزات فنادق، فإن سندباد يقدم لك كل ما تحتاجه بطريقة ذكية وسلسة، وبخطوات سهلة وبسيطة.تأسس سندباد كـمنصة حجز سفر عراقية بالكامل، وكان هدفه الأساسي هو تمكين المسافرين العراقيين من الوصول إلى أفضل خيارات السفر بسهولة، وبدون تعقيدات. اليوم، يستخدم مئات الآلاف من العراقيين التطبيق يوميًا لحجز تذاكر الطيران والفنادق، وللاستفادة من الخدمات الرقمية الأخرى التي يوفرها مثل التأشيرات الإلكترونية وخدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.وقد ساهمت هذه الابتكارات في تصدّر التطبيق لقائمة أكثر التطبيقات تحميلًا وتقييمًا في مجال السفر داخل العراق، حيث يبلغ تقييم التطبيق على متجر أب ستور، 4.6 من 5.

لماذا يعتبر سندباد الحل الأمثل للمسافرين العراقيين؟



سندباد ليس مجرد تطبيق لحجز تذاكر السفر، بل هو بوابة ذكية تتيح للمستخدمين حجز رحلات الطيران، الإقامة في الفنادق، استخراج التأشيرات السياحية، وشراء شريحة سفر الكترونية لكل دول العالم. بشكل خاص، ساهمت العوامل أدناه بكسب ثقة المسافرين العراقيين:

الاعتمادية: مئات الآلاف من المستخدمين يثقون به يوميًا، بأكثر من مليوني مستخدم عراقي

الاختيار والحرية: يوفر خيارات من مئات شركات الطيران وآلاف الفنادق

الشفافية والوضوح: الأسعار في سندباد واضحة تمامًا بدون رسوم خفية

الدعم المحلي: سندباد هو تطبيق عراقي بفريق عراقي يفهم احتياجات المسافر العراقي بدقة

الابتكار: دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة شخصية وتوصيات ذكية

حجز رحلات الطيران من العراق إلى العالم



يتيح تطبيق سندباد إمكانية حجز رحلات طيران من مختلف المدن العراقية مثل بغداد، أربيل، النجف، البصرة إلى وجهات عالمية مشهورة مثل إسطنبول، دبي، القاهرة، بيروت، جدة، باريس وغيرها.

يمكن للمستخدمين:

- الحجز على مختلف الخطوط الجوية، مثل الخطوط الجوية العراقية، فلاي بغداد، الخطوط العربية والاوروبية كافة.

- مقارنة أسعار التذاكر بسهولة.

- فلترة النتائج حسب شركات الطيران أو مواعيد الرحلات.

- الدفع أونلاين

- استخدام مساعد سندباد، الذكاء الاصطناعي المطور من قبل سندباد، للبحث عن الرحلات وحجزها

- حجوزات الفنادق بأفضل الأسعار

لم تعد بحاجة للبحث في عشرات المواقع عن أفضل فندق. من خلال سندباد يمكنك حجز فندقك المفضل في مدن مثل:

- إسطنبول

- دبي

- مشهد

- بيروت

- شرم الشيخ

كل ذلك مع معرفة تقييمات الفندق، وعدد النجوم، والسعر الحقيقي دون رسوم خفية.