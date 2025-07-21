- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر سندباد تطبيق السفر الذكي للعراقيين في العصر الرقمي والان مع التفاصيل
سواء كنت ترغب في السفر إلى دول آسيا، أوروبا، أفريقيا وغيرها من القارات، أو كنت تبحث عن تأشيرات إلكترونية، أو حجوزات فنادق، فإن سندباد يقدم لك كل ما تحتاجه بطريقة ذكية وسلسة، وبخطوات سهلة وبسيطة.
بداية قوية ونمو مستمر
تأسس سندباد كـمنصة حجز سفر عراقية بالكامل، وكان هدفه الأساسي هو تمكين المسافرين العراقيين من الوصول إلى أفضل خيارات السفر بسهولة، وبدون تعقيدات. اليوم، يستخدم مئات الآلاف من العراقيين التطبيق يوميًا لحجز تذاكر الطيران والفنادق، وللاستفادة من الخدمات الرقمية الأخرى التي يوفرها مثل التأشيرات الإلكترونية وخدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وقد ساهمت هذه الابتكارات في تصدّر التطبيق لقائمة أكثر التطبيقات تحميلًا وتقييمًا في مجال السفر داخل العراق، حيث يبلغ تقييم التطبيق على متجر أب ستور، 4.6 من 5.
لماذا يعتبر سندباد الحل الأمثل للمسافرين العراقيين؟
سندباد ليس مجرد تطبيق لحجز تذاكر السفر، بل هو بوابة ذكية تتيح للمستخدمين حجز رحلات الطيران، الإقامة في الفنادق، استخراج التأشيرات السياحية، وشراء شريحة سفر الكترونية لكل دول العالم. بشكل خاص، ساهمت العوامل أدناه بكسب ثقة المسافرين العراقيين:
الاعتمادية: مئات الآلاف من المستخدمين يثقون به يوميًا، بأكثر من مليوني مستخدم عراقي
الاختيار والحرية: يوفر خيارات من مئات شركات الطيران وآلاف الفنادق
الشفافية والوضوح: الأسعار في سندباد واضحة تمامًا بدون رسوم خفية
الدعم المحلي: سندباد هو تطبيق عراقي بفريق عراقي يفهم احتياجات المسافر العراقي بدقة
الابتكار: دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة شخصية وتوصيات ذكية
حجز رحلات الطيران من العراق إلى العالم
يتيح تطبيق سندباد إمكانية حجز رحلات طيران من مختلف المدن العراقية مثل بغداد، أربيل، النجف، البصرة إلى وجهات عالمية مشهورة مثل إسطنبول، دبي، القاهرة، بيروت، جدة، باريس وغيرها.
يمكن للمستخدمين:
- الحجز على مختلف الخطوط الجوية، مثل الخطوط الجوية العراقية، فلاي بغداد، الخطوط العربية والاوروبية كافة.
- مقارنة أسعار التذاكر بسهولة.
- فلترة النتائج حسب شركات الطيران أو مواعيد الرحلات.
- الدفع أونلاين
- استخدام مساعد سندباد، الذكاء الاصطناعي المطور من قبل سندباد، للبحث عن الرحلات وحجزها
- حجوزات الفنادق بأفضل الأسعار
لم تعد بحاجة للبحث في عشرات المواقع عن أفضل فندق. من خلال سندباد يمكنك حجز فندقك المفضل في مدن مثل:
- إسطنبول
- دبي
- مشهد
- بيروت
- شرم الشيخ
كل ذلك مع معرفة تقييمات الفندق، وعدد النجوم، والسعر الحقيقي دون رسوم خفية.
إصدار الفيزا الإلكترونية للعراقيين
من خلال قسم التأشيرات في سندباد، يمكنك التقديم أونلاين على فيزا الإمارات، الأردن، سلطنة عمان، مصر، إندونيسيا وغيرها.
كل ما تحتاجه هو تحميل الوثائق المطلوبة وسيقوم فريق الدعم بإتمام العملية بالنيابة عنك.
خيارات دفع مرنة
- سندباد يضمن راحة المستخدم من خلال عدة خيارات للدفع:
- دفع إلكتروني عبر زين كاش، ماستر كارد، فيزا كارد.
- الدفع النقدي في مقر الشركة في بغداد.
- خدمة "سندي كاش" – الدفع عند الباب في بغداد والبصرة.
- دعم 24/7 وخدمة زبائن احترافية
فريق الدعم في سندباد جاهز للإجابة على كافة الاستفسارات على مدار الساعة، بما في ذلك:
- الرد على الاستفسارات خلال دقائق عبر التطبيق
- المساعدة في تغيير أو إلغاء الحجوزات حسب شروط شركة الطيران أو الفندق
- تقديم الدعم في تأخّر إصدار الفيزا أو تحديثات الحجز
الدعم متاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
تجربة استخدام مميزة على الهاتف
يعمل تطبيق سندباد بكفاءة عالية على أجهزة Android وiOS، مع تصميم متجاوب ومريح يُظهر كل المعلومات بشكل منسّق وسهل التصفح.
ويمكن تحميل التطبيق من متجر كوكل او من أب ستور.
مستقبل السفر الرقمي في العراق
مع نمو عدد مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية في العراق، من المتوقع أن يزداد الاعتماد على تطبيقات السفر الإلكترونية بشكل كبير. وسندباد في موقع استراتيجي ليقود هذا التحول الرقمي في قطاع السياحة، ليس فقط محليًا بل على مستوى دول الخليج.
الرؤية المستقبلية لسندباد هي أن يصبح الوكالة الرقمية الشاملة والأولى على مستوى الوطن العربي، مع تركيز كبير على الابتكار وتقديم حلول سفر ذكية تلبي احتياجات كل فئات المسافرين.
في وقت أصبح فيه السفر أكثر تعقيدًا وتكاليفه في تزايد، يقدم سندباد الحل الأمثل لرحلة بسيطة، واضحة، وآمنة. سواء كنت تخطط لرحلة سياحية قصيرة، أو سفر عمل، أو زيارة عائلية، فإن تطبيق سندباد سيكون رفيقك الموثوق في كل خطوة.