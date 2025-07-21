الارشيف / علوم وتكنولوجيا

Nothing تكشف عن هاتفها الجديد وسماعاتها

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة Nothing، المتخصصة في التكنولوجيا ومقرها لندن، عن أحدث أجهزتها الذكية: هاتف Nothing Phone 3 وسماعات الرأس Nothing Headphone 1.

المنتجات الجديدة:

Nothing Phone 3:

الهاتف الذكي الجديد يتميز بتصميم شفاف، ويضم تقنيات محسّنة منها مصفوفة Glyph الجديدة، ونظام كاميرا مطوّر، ومعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع، ويأتي في نسختين:

Nothing Headphone 1:

أول سماعات رأس من الشركة، صممت بالتعاون مع KEF، وتوفر تجربة صوتية غامرة مع تصميم شفاف وعناصر تحكم لمسية.

