شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطلق OpenAI طراز GPT-5 قريبا؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت شائعات حول الإصدار القادم من ChatGPT من OpenAI لأشهر، لكن الإصدار تأخر باستمرار.

و يبدو أن طراز GPT-5 أصبح جاهزًا وقد يُطلق قريبًا، ووفقًا لتقرير صادر عن The Verge، قد تُطلق OpenAI GPT-5 في أوائل أغسطس.

وقد أكدت Axios، وتتوافق مع تصريح الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، مؤخرًا بأن الشركة "ستُطلق GPT-5 قريبًا.

وفي فبراير الماضي، صرّح سام ألتمان بأن GPT-5 سيوحّد العديد من تقنيات OpenAI، وقد يكون من أبرز التغييرات في النموذج الجديد إضافة قدرات الاستدلال إلى المنتج الرئيسي.

والآن، يُعدّ نموذج الاستدلال o3 أحد المنتجات المنفصلة المتنوعة التي يحتاج المستخدمون إلى اختيارها بعناية.

و تخطط OpenAI لإطلاق GPT-5 الرئيسي، إلى جانب نسختين صغيرتين وصغيرتين، وقد يتوفر الإصدار الرئيسي المدمج وGPT-5 الصغير عبر ChatGPT وواجهة برمجة التطبيقات (API)، بينما قد يقتصر الوصول إلى الإصدار الصغير على واجهة برمجة التطبيقات فقط.



وإلى جانب تقليل تعقيد منتجها المُخصص للمستخدمين، تهدف OpenAI أيضًا إلى دمج نماذجها لجعلها أكثر كفاءة، يتمثل الهدف الرئيسي للشركة في تحقيق الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، والذي سيكون نظامًا أكثر كفاءة بكثير من النماذج المتاحة حاليًا.

و النموذج الآخر المرتقب بشدة من OpenAI هو نموذج الشركة مفتوح الوزن، بعد تأخيرات قليلة، قد يُطرح نموذج اللغة المفتوحة قبل نهاية يوليو، وتهدف OpenAI إلى إصداره قبل إطلاق GPT-5.



