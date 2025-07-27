شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تُخفى ظهورك "أونلاين" على واتساب دون قطع الاتصال بالإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل الاستخدام المكثف لتطبيق "واتساب" للتواصل الفوري، يبحث العديد من المستخدمين عن مزيد من الخصوصية أثناء استخدامهم للتطبيق، خاصة فيما يتعلق بظهورهم "أونلاين". ولحسن الحظ، وفّرت شركة "ميتا" المالكة لواتساب خاصية جديدة تتيح إخفاء حالة الاتصال دون الحاجة إلى فصل الإنترنت، وذلك ضمن مجموعة من أدوات الخصوصية المتطورة التي تم إطلاقها مؤخرًا، حيث أصبحت هذه الخاصية متاحة لجميع مستخدمي واتساب على أجهزة أندرويد وآيفون، وتُمكنك من تحديد من يمكنه رؤية أنك متصل الآن. ويمكنك تفعيلها باتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق "واتساب" على هاتفك.

2. اذهب إلى "الإعدادات" (Settings).

3. اختر "الخصوصية" (Privacy).

4. اضغط على "آخر ظهور ومتصل الآن" (Last Seen & Online).

5. في قسم "من يمكنه رؤية أنني متصل"، اختر ""نفس إعدادات آخر ظهور"" أو ""لا أحد"".

بذلك، لن يستطيع أحد معرفة أنك متصل بالتطبيق، حتى وأنت تستخدمه بالفعل، دون الحاجة لتفعيل وضع الطيران أو قطع الإنترنت عن الهاتف.

ماذا عن الرد على الرسائل أثناء الاختفاء؟

الجدير بالذكر أن هذه الخاصية لا تؤثر على إمكانية إرسال أو استقبال الرسائل، فهي تعمل فقط على إخفاء الحالة "أونلاين" عن الآخرين. ويمكنك الرد على المحادثات بشكل طبيعي دون أن يظهر للطرف الآخر أنك متصل.

خطوات إضافية لتعزيز الخصوصية:

* يمكنك أيضًا إخفاء "آخر ظهور" عن أشخاص محددين.

* تفعيل ميزة "الرسائل ذاتية الاختفاء" في المحادثات الحساسة.

* تعطيل مؤشرات قراءة الرسائل (علامتي الصح الزرقاء).