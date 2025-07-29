تكنولوجيا: سوني تقاضي Tencent بتهمة نسخ سلسلة Horizon بشكل شبه كامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اتهمت سوني شركة Tencent الصينية بإنتاج نسخة مقلدة بشكل شبه كامل من سلسلة Horizon الشهيرة، حيث رفعت دعوى قضائية ضدها في المحكمة الفيدرالية بكاليفورنيا تتعلق بانتهاك حقوق النشر والعلامات التجارية.

ووفقاً لتفاصيل الدعوى، ترى سوني أن لعبة Tencent الجديدة المسماة Light of Motiram ليست سوى تقليد صارخ، إذ وصفها الجمهور وصانعو المحتوى بأنها نسخة من Horizon، مع اقتباس مباشر لعدد من العناصر المميزة للسلسلة.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، زعمت سوني أن Tencent تواصلت معها في عام 2024 لاقتراح تعاون لإطلاق نسخة فرعية من Horizon على الهواتف، إلا أن سوني رفضت العرض.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، أعلنت Tencent عن لعبة Light of Motiram، مقدمة إياها كعنوان يتميز بـ”لمسات شرقية”، مع ميزات اللعب الجماعي، وعناصر البقاء، والصناعة، وترويض الحيوانات.

كما أشارت الدعوى إلى أن اللعبة تشترك مع Horizon في أسلوب اللعب والموضوعات والعديد من العناصر الفنية، بل وحتى في تصميم الشخصية الرئيسية التي تشبه بشكل واضح بطلة Horizon الشهيرة Alloy.

وأكدت سوني أن ما قامت به Tencent ألحق وسيُلحق بها ضرراً لا يمكن تعويضه، مطالبة بتعويضات قانونية عن كل عمل ضمن سلسلة Horizon تم انتهاكه، بالإضافة إلى تدمير جميع النسخ والمواد التسويقية المتعلقة باللعبة.

الجدير بالذكر أن صحفيين ولاعبين وصفوا Light of Motiram بأنها نسخة مقلدة منذ عدة أشهر، وهو ما استشهدت به سوني في الدعوى.

وقد أعلنت Tencent عن اللعبة يوم 28 نوفمبر 2024 لمنصات الحاسب الشخصي وPlayStation 5 واندرويد وiOS، من دون تحديد موعد الإصدار حتى الآن.

المصدر