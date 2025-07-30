تكنولوجيا: أبل تتراجع في قائمة Fortune Global 500 لعام 2025

الارشيف / علوم وتكنولوجيا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تراجعت أبل في قائمة Fortune Global 500 لعام 2025، لتفقد مركزها لصالح UnitedHealth Group التي تقدمت من المرتبة الثامنة إلى السابعة، فيما احتلت أبل المركز الثامن. ويُذكر أن التغيير نفسه حدث الشهر الماضي في قائمة Fortune 500 الأميركية.

وجاءت المراتب العشر الأولى عالميًا كالتالي: وولمارت أولًا، تليها أمازون، ثم State Grid، فيما حلّت أرامكو رابعة، تلتها China National Petroleum، ثم Sinopec، بينما صعدت UnitedHealth إلى السابع، وأبل ثامنة، تليها CVS Health، ثم Berkshire Hathaway عاشرة.

ووفقًا لـ Fortune، بلغت إيرادات الشركات في القائمة هذا العام 41.7 تريليون دولار، بزيادة 1.8% مقارنة بالعام الماضي، مع هيمنة قطاعات المالية والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

أما شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، أبل، ألفابت، مايكروسوفت، ميتا، إنفيديا وتسلا، فقد جمعت إيرادات وصلت إلى تريليوني دولار وأرباح صافية بلغت 484 مليار دولار.

