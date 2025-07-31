الارشيف / علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تسريب أسعار مجموعة Google Pixel 10 في أمريكا وكندا

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: تسريب أسعار مجموعة Google Pixel 10 في أمريكا وكندا 1/2
  • تكنولوجيا: تسريب أسعار مجموعة Google Pixel 10 في أمريكا وكندا 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتواصل تسريبات سلسلة Google Pixel 10 بشكل مكثف، وهذه المرة تكشف عن أسعارها في الولايات المتحدة وكندا بعد ظهورها سابقًا في أوروبا.

  • Pixel 10: يبدأ من 799 دولار (128 جيجابايت).
  • Pixel 10 Pro: يبدأ من 999 دولار (128 جيجابايت) ويصل حتى 1,449 دولار (1 تيرابايت).
  • Pixel 10 Pro XL: يبدأ من 1,199 دولار (256 جيجابايت) بعد إلغاء نسخة 128 جيجابايت.
  • Pixel 10 Pro Fold: يبدأ من 1,799 دولار (256 جيجابايت).

لن تشهد الأجهزة زيادات مباشرة، باستثناء Pixel 10 Pro XL الذي أصبح أغلى بسبب حذف نسخة 128 جيجابايت.

كما سيحصل Pixel 10 على 6 أشهر مجانية من Google AI Pro، بينما بقية الطرازات ستحصل على سنة كاملة من الخدمة مع مزايا YouTube وFitbit.

المصدر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا