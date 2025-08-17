تكنولوجيا: Poco M7 4G يصل ببطارية عملاقة 7000 ملي أمبير وسعر منافس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي هاتفًا جديدًا ضمن سلسلة بوكو تحت اسم Poco M7 4G، ليضاف إلى lineup الشركة بعد إطلاق نسخة Plus في أغسطس 2025، ونسخة 5G في مارس الماضي.

وبينما جاءت النسخة الداعمة للجيل الخامس بمعالج Snapdragon 4 Gen 2، تعتمد نسخة 4G على معالج Snapdragon 685 المخصص للفئة الاقتصادية.

زوّدت شاومي الهاتف بما يصل إلى 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR4X، و256 جيجابايت من التخزين الداخلي UFS 2.2.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من خاصية Memory Extension لإضافة 8 جيجابايت من الذاكرة الافتراضية، بجانب إمكانية توسيع السعة التخزينية حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD (بطاقة SanDisk UHS-I سعة 256 جيجابايت متاحة حاليًا على أمازون بسعر 21.85 دولارًا).

من الأمام، يضم Poco M7 4G شاشة بقياس 6.9 بوصة بدقة +FHD مع معدل تحديث تكيفي يصل إلى 144 هرتز. وتؤكد شاومي أن الشاشة تحمل عدة شهادات للعناية بالعين، مع دعم تقنية DC Dimming لضمان راحة المشاهدة في ظروف الإضاءة المختلفة.

أما أبرز ميزة في الهاتف فهي البطارية الضخمة بسعة 7000 ملي أمبير، والتي تمنح المستخدم ما يصل إلى 2.32 يومًا من الاستخدام، أو حتى 28 ساعة من تشغيل الفيديو. ورغم أن سرعة الشحن القصوى محدودة عند 33 واط، إلا أن الهاتف يدعم الشحن العكسي بقدرة 18 واط، ما يتيح استخدامه كمصدر طاقة للأجهزة الأخرى.

ويأتي الهاتف كذلك مع تقنيات مميزة مثل Wet Touch 2.0، ونظام HyperOS 2، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل. وبالنظر إلى المواصفات، يتضح أن الجهاز ما هو إلا نسخة معاد تسميتها من Redmi 15 4G. أما بالنسبة للسعر، فقد أصبح متوفرًا على منصة AliExpress بسعر يبدأ من 147 دولارًا.

المصدر