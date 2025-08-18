تكنولوجيا: لأول مرة… الذكاء الاصطناعي يرصد انفجار نجم أثناء اقترابه من ثقب أسود

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت السنوات الأخيرة تطورًا مستمرًا في التكنولوجيا، شمل جميع المجالات بما في ذلك علم الفلك. وفي هذا السياق، تمكن الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى من رصد نجم ينفجر أثناء اقترابه من ثقب أسود.

وقع هذا الحدث في يوليو 2023، ونُشرت دراسة عنه في 13 أغسطس في مجلة The Astrophysical Journal. وقد اكتشف مرصد بالومار في كاليفورنيا، عبر برنامج المسح الفلكي Zwicky Transient Facility المزود بخوارزمية ذكاء اصطناعي قادرة على التعرف على جميع الشذوذات في الفضاء، حدثًا يقع على بعد 730 مليون سنة ضوئية أُطلق عليه اسم SN 2023zkd.

تفاصيل الحدث تشير إلى أنه كان مستعرًا أعظم تسبب في وميض هائل في ظلام الفضاء. ومع ذلك، وبعد عدة أشهر من الانفجار، بدأ النجم الذي كان يُفترض أنه مات يتوهج مجددًا. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أشارت التحليلات إلى أن لمعان النجم تغير بشكل ملحوظ قبل حوالي أربع سنوات من انفجاره.

بفضل هذا الاكتشاف، قدم العلماء فرضيتين تتعلقان بالثقب الأسود لتفسير الظاهرة. الفرضية الأولى تشير إلى أن النجم كان محاصرًا في مدار الثقب الأسود، مما أدى إلى اقتطاع كميات هائلة من الغاز منه، الأمر الذي يفسر زيادة لمعانه قبل الانفجار.

ومع ارتفاع كثافة الثقب الأسود، ازدادت إضاءة المادة تدريجيًا حتى انفجر النجم. أما الفرضية الثانية، الأقل احتمالًا، فتفترض أن الثقب الأسود تسبب في موت النجم قبل أن يصبح مستعرًا أعظم.

ورغم استمرار دراسة هاتين الفرضيتين، يظل الثقب الأسود عاملاً رئيسيًا في المصير المأساوي للنجم. وبالطبع، كانت هذه الظاهرة معروفة نظريًا فقط من قبل، ولم تُرصد عمليًا حتى الآن. ومن هنا، يظهر دور الذكاء الاصطناعي كخطوة هامة للأمام في مجال العلوم والتكنولوجيا على حد سواء.

