تكنولوجيا: كل تفاصيل تسريب iQOO 15 مع مواصفات الكاميرا الرئيسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت تسريبات جديدة حول هاتف iQOO 15 المرتقب، بعد أن انتشرت الشائعات عنه بكثرة في الفترة الأخيرة، بل إن الشركة نفسها أكدت رسميًا اسم الجهاز، متجاوزة الرقم 14 على الأرجح لتجنب أي ارتباطات بمخاوف الرقم أربعة في بعض الثقافات الآسيوية.

كشفت التسريبات اليوم في الصين عن تفاصيل إضافية، أبرزها مواصفات الكاميرا الرئيسية. سيأتي الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1/1.5 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا بيريسكوب للتقريب البصري بدقة 50 ميجابكسل، وهي الميزة التي غابت عن iQOO 13 لكنها كانت موجودة في الإصدار الأقدم iQOO 12.

من ناحية الشاشة، سيحمل الجهاز شاشة مسطحة بقياس 6.8 بوصة من نوع سامسونج، بدقة 2K (أو QHD)، مع دعم معدل تحديث مرتفع وتجربة بصرية فائقة.

كما سيدعم الهاتف شحنًا سلكيًا سريعًا بقدرة 100 واط، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، إلى جانب محرك اهتزاز كبير الحجم وسماعتين ستيريو لتجربة صوتية أفضل.

أما المفاجأة الأبرز، فهي دعم الشحن اللاسلكي لأول مرة في هذه السلسلة، مع بطارية ضخمة تتراوح سعتها بين 7000 و7999 مللي أمبير، ما يضمن عمرًا طويلًا للاستخدام.

وسيتوفر الهاتف بخيارات تصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من التخزين الداخلي عند الإطلاق، المتوقع في أكتوبر المقبل.

