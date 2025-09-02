تكنولوجيا: موعد الإطلاق العالمي لهاتف Infinix GT 30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix في مايو عن إصدار GT 30 Pro، ثم أتبعت ذلك بإصدار النسخة العادية الشهر الماضي. والآن، حصلنا على تأكيد من مصدر موثوق بأن الهاتف سيظهر عالميًا لأول مرة في 11 سبتمبر.

وكشف المصدر أن الهاتف حصل على اعتمادات لمعدل الإطارات العالي في عشرة من أشهر ألعاب الهواتف، بما في ذلك PUBG Mobile وMobile Legends: Bang Bang، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق الألعاب.

الهاتف يعتمد على معالج Dimensity 7400 مع واجهة XOS 15 المبنية على نظام اندرويد 15، ويأتي بخيار 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع سعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

تأتي الشاشة بقياس 6.78 بوصة من نوع AMOLED، بدقة 1224 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز، لتوفير تجربة عرض سلسة ومثالية للألعاب. كما يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 5500 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط.

من ناحية الكاميرات، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل. ويتميز بوجود إضاءة خلفية قابلة للتخصيص، وأزرار كتف مخصصة للألعاب، مما يضيف تجربة لعب احترافية.

تشمل المزايا الأخرى مستشعر بصمة مدمج بالشاشة، سماعتين ستيريو مع دعم Hi-Res Audio، بالإضافة إلى مقاومة الماء والغبار بمعيار IP64.

