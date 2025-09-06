تكنولوجيا: Alogic تكشف عن شاشات Aspekt 4K وEdge 5K وClarity 6K Touch في IFA 2025 مع ملحقات Crux وHush

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Alogic، الشركة المتخصصة في الحلول التقنية، عن مجموعتها الأكثر شمولاً من الشاشات الاحترافية والمؤسسية حتى الآن، وتشمل شاشات Aspekt UHD 4K Docking Monitor، Edge 5K Ultrawide، وClarity 6K Touch، إلى جانب ملحقات جديدة تحت اسمي Crux وHush. صُممت هذه المنتجات لتلبية احتياجات المحترفين والمبدعين الباحثين عن حلول مكتبية متكاملة تجمع بين الدقة العالية، التوصيلية المتقدمة، والتفاعلية. تقدم الشاشات تصميمًا أنيقًا ووظائف متطورة مثل الشحن عبر USB-C، الاتصال بشبكة إيثرنت، ودعم اللمس، مما يجعلها مثالية للعمل الإبداعي والإنتاجي.

شاشة Aspekt UHD 4K Docking Monitor: محطة عمل متكاملة

تُعد شاشة Aspekt UHD 4K (مقاس 32 بوصة) المنتج الرئيسي في المجموعة، وتأتي بنسختين: إحداهما تدعم اللمس والأخرى بدون لمس، مع خيارات تشطيب مضاد للتوهج أو لامع. توفر الشاشة دقة 4K (3840 × 2160 بكسل) مع تغطية 99% لنطاقي الألوان Adobe RGB وDCI-P3، مما يجعلها مثالية للمصممين ومحرري الفيديو. تتضمن مركز توصيل مدمج يوفر شحن USB-C بقوة 145 واط، دعم ربط الشاشات (daisy-chaining)، وشبكة إيثرنت جيجابيت، إلى جانب منافذ USB جانبية لتوصيل الملحقات. النسخة التي تدعم اللمس توفر خاصية اللمس المتعدد بـ10 نقاط مع دعم قلم إلكتروني (MPP 2.0)، مما يتيح التحكم بالإيماءات على أنظمة Mac وWindows.

تتوفر الشاشة مع ثلاثة خيارات للحوامل: Raise Stand للاستخدام المكتبي التقليدي، Aspekt Fold Stand الذي يسمح بالتبديل بين الوضع العمودي ووضع طاولة الرسم، وOmni Fold Stand الذي يحتوي على أخدود مدمج لتثبيت جهاز Mac mini من الجيل M4، مما يحول الشاشة إلى محطة عمل شاملة. تشمل الحوامل إدارة مغناطيسية للكابلات للحفاظ على تنظيم مكان العمل. ستباع الشاشة التي تدعم اللمس بسعر 1599.99 جنيه إسترليني / 1899.99 يورو / 1799.99 دولار أمريكي، بينما النسخة غير الداعمة للمس بسعر 999.99 جنيه إسترليني / 1299.99 يورو / 1299.99 دولار أمريكي، مع توفرهما من منتصف أكتوبر 2025. الحوامل ستتوفر بشكل منفصل من نوفمبر 2025 بسعر يبدأ من 199.99 جنيه إسترليني / 249.99 يورو / 269.99 دولار أمريكي لـ Aspekt Fold، و249.99 جنيه إسترليني / 299.99 يورو / 329.99 دولار أمريكي لـ Omni Fold.

شاشة Edge 5K Ultrawide: مساحة عرض واسعة

تقدم شاشة Edge 5K Ultrawide (مقاس 40 بوصة) دقة 5120 × 2160 بكسل، مع معدل تحديث 100 هرتز وسطوع 400 شمعة، مما يجعلها مثالية للمهنيين في مجالات مثل التداول المالي، المراقبة الأمنية، أو تحرير الفيديو. تتضمن مركز توصيل USB-C بقوة 90 واط لشحن الحواسيب المحمولة مباشرة. يمكن تكديس شاشتين Edge عموديًا باستخدام حامل Elevate Dual Vertical Mount الاختياري، مما يوفر مساحة عرض واسعة للمهام المتعددة. تصميم الشاشة من الألمنيوم والزجاج يجمع بين الأناقة والوظائف العملية. ستتوفر الشاشة من 22 سبتمبر 2025 بسعر 1099.99 جنيه إسترليني / 1299.99 يورو / 1499.99 دولار أمريكي، بينما يتوفر حامل Elevate من نوفمبر 2025 بسعر 199.99 جنيه إسترليني / 299.99 يورو / 299.99 دولار أمريكي.

شاشة Clarity 6K Touch: الأولى عالميًا بدقة 6K مع اللمس

تُعد شاشة Clarity 6K Touch (مقاس 32 بوصة) الأولى من نوعها عالميًا بدقة 6K (6016 × 3384 بكسل) مع دعم اللمس، وهي متوافقة مع أنظمة Mac وWindows. توفر تغطية 99% لنطاقي الألوان Adobe RGB/DCI-P3، مع سطوع 400 شمعة ودعم HDR400، مما يجعلها مثالية للمصممين والمصورين. تدعم خاصية اللمس المتعدد بـ10 نقاط وقلم إلكتروني (MPP 2.0)، مما يوفر تجربة تفاعلية تشبه جهاز iPad مقاس 32 بوصة، مع إمكانيات الرسم والتعليق التوضيحي. تأتي مع Clarity Fold Stand الذي يسمح بالتبديل بين الوضع العمودي ووضع طاولة الرسم، مع حامل قلم مغناطيسي (مع خطط لدعم الشحن اللاسلكي للقلم لاحقًا). تشمل خيارات الاتصال منفذ USB-C بشحن 90 واط، منفذي HDMI 2.0، DisplayPort 1.4، ومنفذي USB-A (5 جيجابت/ثانية، شحن 7.5 واط). ستتوفر الشاشة من منتصف أكتوبر 2025 بسعر 1599.99 جنيه إسترليني / 1899.99 يورو / 1999.99 دولار أمريكي.

ملحقات Crux وHush: تعزيز الإنتاجية

كشفت Alogic عن ملحقات جديدة لدعم تجربة المستخدم: