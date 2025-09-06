تكنولوجيا: TCL تعلن عن RayNeo Air 4 كنظارات AR مع صوت Bang & Olufsen لأول مرة في العالم #IFA2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر نظارات الواقع المعزز طريقة متزايدة الشعبية للألعاب والمشاهدة على الهواتف الذكية وأجهزة الكونسول والحواسب المحمولة والمكتبية، إلا أنها ما زالت تواجه بعض التحديات مقارنة بالشاشات المسطحة، أبرزها جودة مكبرات الصوت المدمجة.

لتجاوز هذه المشكلة، أعلنت TCL عن شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع العلامة الدنماركية Bang & Olufsen لتوفير ضبط صوت احترافي للأجهزة القابلة للارتداء الجديدة، باستخدام نفس المهندسين الذين يعملون على معدات الصوت الشهيرة للعلامة.

من المتوقع أن تطلق TCL أولى نظارات RayNeo المزودة بصوت Bang & Olufsen عالميًا كخلف لأجهزة Air 3s Pro المزودة بشاشات Micro-OLED في ديسمبر 2025، بينما قد تُطرح باسم Thunderbird Air 4 في الصين في أكتوبر من نفس العام.

المصدر