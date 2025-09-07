تكنولوجيا: هواوي تكشف عن FreeBuds 7i بتطويرات في جودة الصوت وتحسين ميزة عزل الضوضاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إلى جانب إطلاقها لهاتف Mate XTs الجديد وجهاز MatePad Mini، كشفت هواوي عن أحدث سماعاتها اللاسلكية FreeBuds 7i، التي تأتي كخليفة لإصدار العام الماضي FreeBuds 6i مع مجموعة من التحسينات المهمة وبعض التعديلات في التصميم.

أول ما يلفت الانتباه هو تغيير شكل علبة الشحن التي أصبحت دائرية بدلًا من التصميم البيضاوي السابق. أما السماعات نفسها، فاحتفظت بتصميم السيقان التقليدي مع أطراف سيليكون داخل الأذن، وأضافت هواوي حجمًا إضافيًا XS بجانب الأحجام المعتادة S وM وL لتناسب مختلف المستخدمين.

من الناحية الصوتية، تأتي FreeBuds 7i مع وحدات تشغيل ديناميكية رباعية المغناطيس بحجم 11 ملم، مع تحسينات في ضبط الصوت، حيث تؤكد هواوي أن النتيجة أصبحت أكثر توازنًا وطبيعية.

تدعم السماعات الاتصال عبر Bluetooth 5.4 وتحمل شهادة Hi-Res Audio، كما توفر معادل صوتي بـ10 نطاقات لضبط الترددات، بالإضافة إلى ميزة الصوت المكاني بزاوية 360 درجة ودعم التوصيل المتعدد للأجهزة. بالنسبة لدعم الأكواد الصوتية، نجد كلًا من SBC وAAC وL2HC 2.0 وLDAC.

كانت تحسينات ميزة عزل الضوضاء النشط (ANC) من أبرز التحديثات، حيث تأتي السماعات بتقنية Intelligent Dynamic ANC 4.0 من هواوي، التي تعتمد على خوارزمية جديدة تستجيب خلال 0.5 ثانية فقط، مع قدرة على تقليل الضوضاء بمعدل يصل إلى 28 ديسيبل في المتوسط.

من حيث البطارية، تحتوي كل سماعة على بطارية بسعة 55.5 مللي أمبير، بينما تأتي علبة الشحن ببطارية 510 مللي أمبير، وهي نفس السعات في الإصدار السابق.

تمنح هذه الأرقام مدة تشغيل تصل إلى 8 ساعات مع إيقاف ميزة ANC، و5 ساعات عند تفعيلها، مع إجمالي يصل إلى 35 ساعة عند استخدام علبة الشحن وإيقاف ANC.

تتوفر FreeBuds 7i بثلاثة ألوان هي الأسود والوردي والأبيض، بسعر 599 يوان صيني (حوالي 84 دولارًا أمريكيًا) في الصين.

