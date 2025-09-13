تكنولوجيا: رصد هاتفي Redmi Note 15 Pro و Redmi Note 15 Pro Plus قبل الإطلاق العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المسرّب سودهانشو أمبوري عن مجموعة جديدة من وثائق الاعتماد تخص اثنين من هواتف ريدمي القادمة من شاومي للأسواق العالمية.

وللتذكير، كانت الشركة قد أطلقت مؤخرًا هواتف Redmi Note 15 و Redmi Note 15 Pro و Redmi Note 15 Pro Plus في الصين بشكل متزامن. ومع ذلك، يبدو أن نسخة الـ Satellite Messaging من هاتف Redmi Note 15 Pro Plus لن تخرج من السوق الصينية.

أظهرت الوثائق التي تم رصدها اعتماد أجهزة تحمل أرقام الطراز 25080RABDG، 25080RABDT، 2510ERA8BG، و2510ERA8BT لدى هيئة TÜV SÜD في سنغافورة.

وتشير هذه الأكواد إلى نسخ إقليمية من الهاتفين؛ حيث يمثّل 25080RABDG و25080RABDT النسخ العالمية والتايلاندية من Redmi Note 15 Pro، على التوالي. ورغم أن الشهادات لم تكشف صراحةً عن ذلك، إلا أن المؤشرات تؤكد ارتباطها بهذا الطراز.

وبما أن شاومي تعمل أيضًا على تطوير نسخة 4G من Redmi Note 15 Pro، فمن المرجح أن يُطرح الهاتف عالميًا كنسخة 5G.

في المقابل، تعود الأرقام 2510ERA8BG و2510ERA8BT إلى النسخ العالمية والتايلاندية من Redmi Note 15 Pro Plus. وتشير التسريبات الحديثة إلى أن النسخة العالمية ستأتي بمواصفات مختلفة عن نظيرتها الصينية، على غرار ما حدث مع هاتف Redmi Note 14 Pro Plus.

وبحسب المعلومات، سيُزوّد Redmi Note 15 Pro Plus عالميًا ببطارية ضخمة بسعة 6,500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، بالإضافة إلى كاميرا أساسية من نوع Samsung ISOCELL S5KHPE.

في المقابل، ستتخلى النسخة العالمية عن الكاميرا المقربة (Telephoto) من نوع OmniVision OV50M المتوفرة في النموذج الصيني.

