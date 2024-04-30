حصيلة اكتتاب Dogeverse متعدّدة شبكات البلوكتشين تتجاوز 10 ملايين دولار في وقتٍ قياسيّ؛ فهل تمثل ميزة التوافق مستقبل القطاع؟

الرياض - أميرة القحطاني - تجاوزت حصيلة اكتتاب أولى عملات الميم متعدّدة شبكات البلوكتشين علامة 10 ملايين دولار مؤخراً مع اقتراب سعرها من الارتفاع خلال مرحلته المهمّة التالية.

وتم إطلاق العملة العابرة لشبكات البلوكتشين -التي تتخذ من تميمة Cosmo المستوحاة من فصيلة Shiba Inu شعاراً لها- في أنسب وقتٍ مع حلول ذكرى يوم Doge العالميّ، ما شجّع المستثمرين المغامرين والمحافظين -على حدٍّ سَواء- للمُسارعة بضخّ استثماراتٍ في هذه العملة الواعدة قبل نفادها؛ فهل تستطيع تميمة Cosmo الحفاظ على الزخم المثار حولها، أم ستكون ضحيةً للتقلبات التي عادةً ما تعصف بأسواق عملات الميم؟

مدّ الجسور بدلاً من صنع الحواجز: خاصيّة تعدّد الشبكات تميّز مشروع Dogeverse

لا يمكن اعتبار DOGEVERSE عملة ميم عاديةً نظراً لأنها لا تعتمد فقط على إثارة الضجيج والمضاربات.

تسعى تميمة Cosmo -شعار مشروع Dogeverse- للهيمنة على عملات الميم من خلال توافق نظامها التقنيّ مع عدة نظم بلوكتشين، كون هذا النظام مصمّماً للعمل -في ذات الوقت- على شبكات بلوكتشين سولانا (Solana) وأفالانش (Avalanche) وBNB Chain وبوليجون (Polygon) وإيثيريوم (Ethereum)، بجانب بيس (Base) الخاصّة بمنصة كوينبيس (Coinbase)؛ حيث شهدت مؤخراً نموّاً هائلاً بالقيمة الإجمالية المحجوزة مع زيادةٍ شهريةٍ بنسبة 200% على النظام التقنيّ للمشروع.

وللتوضيح، فإن مشروع Dogeverse يسعى لمدّ جسور المشاركة بدلاً من تقييد المستخدمين بإحدى شبكات البلوكتشين.

ويتمتع هذا النهج بالعديد من المزايا التي تؤهل Dogeverse لتحقيق نجاح مستدام.

تبنٍّ متزايد

من المتوقع أن يعمل مشروع Dogeverse على توسيع قاعدة مستثمريه، ما يغذي دورة التعزيز الذاتي للمشروع، بحيث يكسبه انضمام المزيد من المستثمرين زخماً متنامياً، وبالتالي يرفع من أعداد داعميه، وهكذا. من جانب آخر، ستؤدي زيادة السيولة إلى دوران عجلة تناميه تلقائياً واستدامة ازدهاره.

آلياتٌ مُستدامة

تتيح ميزة تعدّد شبكات البلوكتشين ووجود عدّة نظم بلوكتشين عدمَ التقيد بإحداها، وبالتالي يمكن تحقيق توافق مشروع Dogeverse مع نظم البلوكتشين الناشئة مع مواصلتها اكتساب الزخم، حيث تُعَد Base مثالاً على ذلك؛ كما أنه يوفر حلاً عملياً في حالِ مواجهة إحداها ثغراتٍ أمنيةً أو قيوداً تحدّ من توسّعها.

قابلية التوسّع

يمكن لشبكات البلوكتشين العاملة بشكلٍ منفرد أن تواجه صعوبةً في إتمام أعداد معاملاتٍ هائلةٍ، ما يؤدي إلى ازدحام شبكات معاملاتها وبطء معالجة التحويلات. في المقابل، يسمح توافق Dogeverse مع عدة شبكات بلوكتشين بتوزيع الأعباء، ما يمنحُه القدرة على التعامل مع القاعدة المتنامية لمستخدميه.

إمكانيات التطوير

يهدف تصميم النظام التقنيّ للمشروع وتوافقه مع عدة شبكات بلوكتشين إلى اجتذاب مستثمرين ومطوّرين كُثُر؛ فعلى النقيض من عملات الميم التي لا تتسم بأيّ استخداماتٍ عمليةٍ، تُعَد أوجه الاستخدام المحتملة لعملة DOGEVERSE لا حصرَ لها.

وتتيح هذه الميزة إمكانية استخدام المطوّرين عملة DOGEVERSE في تطبيقاتهم اللامركزية (dApps) على أيٍّ من نظم البلوكتشين التي تدعمها، ويمكن حتى توفير استخداماتٍ وظيفية قد تكون غير ممكنةٍ على أحدها.

وفيما تُعَد DOGEVERSE أولى عملات الميم الساعية لاتباع نهج التوافق مع عدّة نظم للبلوكتشين، نجحت مشاريع أخرى تتبع ذات النهج بإحراز نجاحاتٍ واضحةٍ؛ ولعلَّ أبرز مثالٍ على ذلك هو مشروع بولكادوت (Polkadot-DOT) وشبكاته الفرعيّة التي تتيح قابلية التشغيل بين نظم بلوكتشين متعدّدة لتصل قيمته السوقية إلى 10 مليار دولار، فيما وصل سعر عملته إلى 55$ عند أعلى مستوياتها المسجّلة على الإطلاق. ومقارنةً بسعر اكتتابها وقت طرحها الأوليّ البالغ 0.29$، فقد بلغت نسبة ارتفاعاتها 18,865%، قبل تراجع قيمتها خلال السوق الهابطة لعام 2022/2023.

تجدر الإشارة إلى أن مفهوم التوافق مع عدّة شبكات بلوكتشين ما يزال حديثاً وقيد التطوير، في وجود عددٍ قليل من المشاريع متعدّدة نظم البلوكتشين، حيث يلعب معظمُها دوراً مساعداً في المواءمة بين هذه النظم مثل تشينلينك (Chainlink-LINK) وكوزموس (Cosmos-ATOM).

من جهةٍ أخرى، يضم سوق عملات المشاريع الساعية لربط نظم البلوكتشين عشراتٍ منها، لعل أبرزها نير بروتوكول (NEAR Protocol-NEAR) وجوبيتر (Jupiter-JUP).

وفي حين أن كلا النهجين له مزاياه الخاصة، فإن تصميم DOGEVERSE الذي يتيح توافقها مع عدة شبكاتٍ من البلوكتشين يوفر ميزتين رئيسيتين.

فبخلاف المشاريع التي تعمل كجسورٍ وتلعب دور الوسيط بين نظم البلوكتشين، يسمح Dogeverse لها بالاتصال المباشر بعددٍ منها، ما يساهم في تبادل البيانات بسرعةٍ أكبر.

أضِف إلى ذلك أنه من خلال توزيع أعباء العمل عبر العديد من شبكات البلوكتشين، يمكن لمشروع Dogeverse التوسّع بفاعليةٍ أكبر من المشاريع التي تقتصر على إحداها أو التي تقوم على مشاريع الربط البينيّ، والتي غالباً ما تعاني من تكدّس المعاملات.

الفرصة الأخيرة للمستثمرين الأوائل

تجاوز اكتتاب DOGEVERSE -الذي تم إطلاقه بتاريخ 8 نيسان/أبريل الجاري- حصيلته الدنيا المستهدفة والبالغة 8.835 مليون دولار في أسبوعين فقط، وحالياً فاقت حصيلته 10 ملايين دولار.

وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة للمستثمرين ممّن يودون شراء عملة DOGEVERSE بسعرٍ مخفض، إذ لم يتبقَّ سوى جمع أقلّ من 7 ملايين دولار لبلوغ بيعها المسبق حصيلته القصوى.

ويبلغ سعر عملة DOGEVERSE الواحدة حالياً 0.000301$، مع بقاء مبلغ مليون دولار يفصلنا عن زيادته المقرّرة. ويمكن للمستثمرين شراء عملات DOGEVERSE باستخدام رصيدهم من عملات: تيثر (USDT)، إيثيريوم (ETH)، عملة بينانس (BNB) أو عملتي MATIC وAVAX، مع ضرورة الإشارة إلى إمكانية الرهن الفوريّ لعملات DOGEVERSE المشتراة للاستمتاع بعائد سنويّ لافتٍ تبلغ نسبته 107%، والمتاح فقط عند شرائها على بلوكتشين إيثيريوم.

فكرة أخيرة

تسعى عملة DOGEVERSE لسدّ الفجوة بين عملات الميم (عديمة الاستخدام) ونظيرتها الموفّرة لاستخداماتٍ عملية، ما يخلق ساحةً رحبة للابتكار. ونظراً لتفاؤل مجتمع المشروع بمستقبله، والذي يتضح من الوتيرة المتسارعة لهذا الاكتتاب، فمن المتوقع تماماً أن تتمتع عملة DOGEVERSE بتبنٍّ واسع النطاق قريباً.

مع ذلك، يجدر التذكير بالطبيعة دائمة التقلب لأسواق الكريبتو، فعلى الرغم من تصميم DOGEVERSE لضمان استدامة نموّه، يبقى من الضروريّ دوماً أن تجروا أبحاثكم الخاصة وأن تقوموا بالاستثمار على مسؤوليتكم الشخصية.