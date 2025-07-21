التقديم في منحة البطالة الجزائرية 2025.. الطريقة والخطوات الرسمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت السلطات الجزائرية برنامج “منحة البطالة 2025” لدعم الباحثين عن عمل من الشباب والخريجين الجدد، وأعلنت عن فتح باب التقديم على المنحة ودعت المتقدمين إلى اتباع الخطوات الرسمية لضمان استحقاق الدعم. نوضح لكم طريقة التسجيل كاملة من خلال المنصّة الرسمية. عبر موقع الخليج 365.

خطوات التقديم على منحة البطالة 2025 في الجزائر

ادخل إلى الموقع الرسمي لبوابة المنح الحكومية الجزائرية (منصة e‑gov). سجّل حسابًا باستخدام الرقم الوطني وكلمة المرور الوطنية أو البريد الإلكتروني. اختر خدمة “تقديم طلب منحة البطالة 2025”. أدخل البيانات المطلوبة مثل: الرقم الوطني، تاريخ الميلاد، بيانات العنوان، المؤهل العلمي. ارفع المستندات الداعمة مثل: صورة البطاقة الوطنية، شهادة عدم العمل، شهادة التخرج. راجع بياناتك جيدًا، ثم اضغط على زر “إرسال الطلب” للحصول على رقم مرجعي يؤكد تقديمك.

متابعة الطلب واستكمال الإجراءات

بعد تقديم الطلب، يُمكن للمتقدم تتبع حالته كما يلي:

الدخول مجددًا إلى المنصة باستخدام حسابك.

اختر “متابعة طلب منحة البطالة”.

أدخل الرقم المرجعي أو الرقم الوطني لمعرفة الحالة: (قيد الدراسة – مقبول – مرفوض).

إذا تم رفض الطلب، يمكن تقديم طعن إلكتروني مرفقًا بالأوراق المفقودة أو التصحيح المطلوب.

حال الموافقة، يُعلن عن الجدول الزمني لصرف المنحة عبر المنصة أو رسائل SMS للمستفيدين.

تسعى هذه المنحة إلى ضمان تقديم الدعم المالي لمن لا يجد عملًا، والمساهمة في تحسين دخل العائلات وتخفيض معدلات البطالة بين الشباب والخريجين.