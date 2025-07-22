نصف مليون دينار! الكويت: الحبس 7 سنوات لـ3 مصريين في قضية التلاعب بفواتير الكهرباء والماء

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يوجد مجموعة من الأنباء المتداولة حول الحبس 7 سنوات لـ3 مصريين داخل الكويت في قضية التلاعب بفواتير الكهرباء والماء ويوجد العديد من المواطنين الراغبين في التعرف على التفاصيل حول هذه القضية حتى يتم فهم ملابسات الحقيقة لها، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على أبرز العناوين التي تم طرحت من قبل الحكومة الكويتية.

الحبس 7 سنوات لـ3 مصريين في قضية التلاعب بفواتير الكهرباء والماء

تم الإعلان من قبل محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي عن قضية التلاعب بفواتير الكهرباء والماء والإضرار بالمال العام حيث إن هذه القضية المتهم بها 3 مصريين وقد أصدرت محكمة الجنايات حسب المتهمين لمدة 7 سنوات مع دفع غرامة مالية تصل إلى نصف مليون دينار لكل منهم ولـ 5 أفراد من أصحاب العقارات، وقد أعلنت المحكمة عن عدم معاقبة الخمس أشخاص.

تفاصيل قضية التلاعب بفواتير الكهرباء والماء في الكويت

قد اتهمت النيابة العامة المتهم الأول في القضية وهو مدخل البيانات في مركز خدمة تابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حيث إنه يعمل على تسجيل البيانات بشكل آلي ويبدأ هذا الشخص في التلاعب في النظام التابع للوزارة من خلال استخدام هذه البيانات في الحصول على عدد من الوصولات بقيمة مالية أقل من القيمة المستحقة للدفع.

وقد تم إنشاء حساب وهمي من قبل الشخصين باسم شركة سيارات حتى يتم تحويل الفواتير الاستهلاك عليها من رسوم البلدية داخل الدولة، وقد بلغت هذه الرسوم قيمة مالية 465 ألف دينار، وقد أرتكب أخر متهم بالقضية بتزوير في قاعدة البيانات الخاصة بالحاسب الآلي للوزارة بقصد استعمالها على نحو وهم.

تفاصيل العقوبة المالية لـ 3 مصريين في قضية التلاعب بفواتير

تم الإعلان من قبل محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين حيث تم فرض العقوبة على المتهم الثالث قيمة مالية تصل إلى 429 ألف دينار، والمتهم الرابع 322 ألف دينار، والمتهم الخامس والعاشر يتم تضامنهم لدفع الغرامة 53 ألف دينار، والمتهم السادس والتاسع متضامن 35 ألف دينار، والمتهم السابع يجب أن يتم دفع غرامة تصل إلى 15 ألف دينار.

الحبس 7 سنوات لـ3 مصريين في قضية التلاعب بفواتير الكهرباء والماء من القضايا الهامة التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم الإعلان عن إصدار الحكم النهائي في هذه القضية.