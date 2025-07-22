التحقق من التسجيل في الدراسة بالمراسلة 2025/2026 www.onefd.edu.dz

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدأ الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر بالبحث عن طريقة التحقق من التسجيل في الدراسة بالمراسلة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بعد انتهاء مرحلة التسجيلات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. وتُعد عملية التأكد من صحة التسجيل خطوة ضرورية قبل طباعة الاستدعاء والمضي في التحضير للعام الدراسي الجديد.

تتيح منصة www.onefd.edu.dz لجميع المتعلمين إمكانية متابعة عملية التسجيل خطوة بخطوة، بداية من التأكد من المعلومات الشخصية، وصولًا إلى طباعة الوثائق الرسمية مثل استمارة التسجيل أو الاستدعاء الخاص بالامتحانات.

خطوات التحقق من التسجيل في المراسلة 2025/2026

يتم التحقق من التسجيل بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للديوان الوطني للتعليم عن بعد. اختيار “تأكيد التسجيل” من القائمة الرئيسية. إدخال رقم التسجيل أو رقم الاستمارة. تحديد الولاية التي تم التسجيل فيها. الضغط على زر “تأكيد” لعرض البيانات. في حال كانت المعلومات صحيحة، يتم عرض استمارة التسجيل قابلة للطباعة.

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وتجدر الإشارة إلى أن التأكد من التسجيل يتيح للمتعلمين الاطمئنان على وضعهم التربوي في المنصة، وضمان التهيئة الجيدة للفصل الدراسي، خاصة وأن أغلب التكوين يتم عن بعد ويتطلب انتظامًا ذاتيًا ومتابعة مستمرة للدروس الرقمية عبر الفضاء الخاص بكل طالب.

حلول في حال ظهور أخطاء أثناء التحقق

في حال واجه الطالب مشكلة في ظهور بياناته أو تم تسجيل خطأ في المعلومات، يُفضل التواصل مع مركز المراسلة في الولاية التي سجل بها، أو استخدام نافذة المراسلة الموجودة على الموقع لطرح الاستفسارات. أيضًا، يجب التأكد من أن رقم التسجيل والبيانات المدخلة مطابقة لتلك التي تم استخدامها أثناء عملية التسجيل الأولي.

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بمجرد التحقق من التسجيل، يمكن للمتعلمين طباعة الوثائق الخاصة بهم، ومتابعة استلام الكتب والدروس، وتحضير أنفسهم للامتحانات المقررة حسب التقويم السنوي للدراسة بالمراسلة في الجزائر.