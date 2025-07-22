«وزارة المالية» تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2025 لشهر يوليو

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة المالية في العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2025، في إطار التزامها الدوري بتحديد الجداول الزمنية لصرف المستحقات المالية لكافة الشرائح المستفيدة، وعلى رأسها فئة المتقاعدين المدنيين والعسكريين. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع بداية النصف الثاني من العام، حيث تُتابع الحكومة بشكل دقيق جميع المستحقات لضمان الصرف في المواعيد الرسمية دون أي تأخير.

انتهاء الإجراءات الفنية والادارية للتحويل المالي

وبحسب البيان الصادر من الجهات المختصة، فقد تم الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بعملية التحويل المالي إلى المصارف المعنية، وذلك لضمان تيسير الصرف المباشر دون الحاجة إلى مراجعة إضافية من قبل المتقاعدين. وتُشدد وزارة المالية على أهمية التزام جميع الجهات التنفيذية بتنفيذ الجدول المُحدد، لضمان حصول كل متقاعد على حقوقه في الوقت المناسب، وبما يراعي احتياجاتهم المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب انتظامًا في صرف الرواتب.

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تفاصيل جدول صرف رواتب التقاعد لشهر يوليو 2025 في العراق

تم تحديد موعد صرف رواتب التقاعد لشهر يوليو 2025 ليبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو، حيث سيتم تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية والبطاقات الذكية الخاصة بالمتقاعدين في مختلف المحافظات العراقية، سواء من المتقاعدين المدنيين أو العسكريين، دون أي تمييز أو تأخير في الصرف.

وأكدت وزارة المالية أن جميع المصارف المعتمدة ستكون جاهزة لاستقبال المتقاعدين اعتبارًا من صباح يوم الصرف، على أن يتم الصرف وفق جدول زمني يُراعي عدد المستفيدين في كل محافظة، من أجل تفادي التزاحم وضمان راحة كبار السن. كما حثت الوزارة المتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم عبر البطاقات الذكية مثل كي كارد أو ماستر كارد، على التوجه إلى مراكز السحب الآلي أو المصارف المرتبطة بالخدمة في المواعيد المحددة.

ويأتي هذا الترتيب في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير آليات الصرف، والاعتماد بشكل متزايد على الحلول الإلكترونية لتقليل التدخلات اليدوية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، خاصة كبار السن منهم. كما تُطمئن وزارة المالية كافة المتقاعدين أن الصرف سيكون منتظمًا خلال الأشهر القادمة، ولا يوجد أي تأخير أو تغيير في الخطط المعتمدة مسبقًا.

ويُذكر أن شريحة المتقاعدين في العراق تُعد من الفئات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة، حيث تعمل الحكومة باستمرار على توفير آليات دعم إضافية لهم تشمل المنح الاستثنائية، والرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات الاجتماعية.