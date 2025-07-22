استمتع بعالم المغامرة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 بتحديث يومي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يبحث العديد من عشاق الوثائقيات عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 للاستمتاع بمحتواها الفريد والمليء بالمغامرات والاكتشافات العلمية. تُعد هذه القناة وجهة مفضلة لكل من يهتم بالطبيعة والحياة البرية والعلوم، حيث تقدم برامج وثائقية عالية الجودة تثري العقل وتوسع المدارك. وفيما يلي نستعرض أحدث ترددات القناة وطريقة استقبالها بسهولة على الرسيفر. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على الأقمار المختلفة إليك الترددات الدقيقة لتثبيت القناة على جهازك حسب القمر الصناعي: على القمر الصناعي نايل سات: التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 2999

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD على القمر الصناعي عرب سات: التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD شاهد أيضًا: الأهرامات المصرية والمتحف الكبير: ريادة سياحية عالمية باعتراف “ناشيونال جيوجرافيك” طريقة تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على الرسيفر بسهولة لضبط القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: استخدم الريموت واضغط على زر “OK” للدخول إلى القائمة الرئيسية. اختر “التركيب” ثم “التثبيت اليدوي”. اضغط على خيار “إضافة قناة جديدة”. حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات). أدخل بيانات التردد والاستقطاب والترميز وتصحيح الخطأ. اضغط على زر “بحث” وانتظر حتى تظهر القناة. بعد ظهورها، قم بحفظها ضمن القنوات المفضلة. يمكنك الآن الاستمتاع ببرامج مثيرة ومفيدة طوال اليوم، حيث توفر القناة محتوى متجددًا يناسب جميع الأعمار والاهتمامات.

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